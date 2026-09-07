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ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: Δέκα νεκροί από πυρπόληση παραδοσιακού «ταύρου»

ταύρος, νεκροί
clock 13:30 | 07/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Έκρηξη πυροτεχνημάτων σε εκκλησία, εν μέσω εορτασμού πολιούχου στο Μεξικό, στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον δέκα ανθρώπους και τραυμάτισε άλλους εξήντα και πλέον, όπως ανακοίνωσαν οι Αρχές χθες Κυριακή.

Η τραγωδία εκτυλίχτηκε προχθές Σάββατο το βράδυ στην κοινότητα Σάντα Μαρία Καντσεντά, στην πολιτεία του Μεξικού, όταν πυροτεχνήματα έβαλαν φωτιά σε κτίριο της ενορίας που χρησιμοποιείτο ως αποθήκη, με αποτέλεσμα να πυροδοτηθούν εκρηκτικά μέσα σε αυτό, ανακοίνωσε η κυβέρνηση.



Σύμφωνα με βίντεο που μετέδωσαν τοπικά ΜΜΕ, η έκρηξη έγινε καθώς δεκάδες άνθρωποι γιόρταζαν μπροστά στην εκκλησία την πυρπόληση παραδοσιακού «ταύρου», φορτωμένου πυροτεχνήματα, που έφεραν κάτοικοι πάνω σε κάρο.

Έπειτα από πελώρια έκρηξη, εξαπλώθηκε φωτιά στην πλατεία της κοινότητας και συμμετέχοντες στη γιορτή τράπηκαν σε φυγή πανικόβλητοι για να σωθούν από τις φλόγες.

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