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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Στη Ντουμπάι και επίσημα ο Ουόκαπ

γουοκαπ
clock 16:31 | 07/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ολυμπιακός και Ντουμπάι τα βρήκαν σε όλα και ο Τόμας Ουόκαπ θα συνεχίσει την καριέρα του στην ομάδα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. 

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε το τέλος της συνεργασίας της, μετά από πέντε σεζόν, με τον Τόμας Ουόκαπ, καθώς και την μετακίνησή του στην Ντουμπάι. 

Λίγη ώρα αργότερα, η Ντουμπάι ανακοίνωσε την απόκτηση του Τόμας Ουόκαπ με πολυετές συμβόλαιο.

Έτσι, αντί για τις δικαστικές αίθουσες, το... τέλος της σχέσης των «ερυθρόλευκων» με τον Τόμας Ουόκαπ ήρθε... πολιτισμένα. Η επιθυμία του 33άχρονου Τεξανού γκαρντ να μετακινηθεί στην Ντουμπάι και να πει «αντίο» στον Πρωταθλητή Ευρώπης 2026, Ολυμπιακό, εξελίχτηκε σε... σήριαλ του καλοκαιριού, αλλά εν τέλει η ομάδα του Πειραιά δεν μπήκε εμπόδιο στην επιθυμία του, βάζοντας ένα σεβαστό ποσό στα ταμία της για να τον παραχωρήσει. 

Συγκεκριμένα, ο Ολυμπιακός έλαβε 2.300.000 ευρώ από την Ντουμπάι για να της παραχωρήσει τον Τόμας Ουόκαπ, ενώ ο Τεξανός θα λάβει 3 εκατ. ευρώ ετησίως σε πολυετές συμβόλαιο με την ομάδα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Μάλιστα, η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανέφερε στη σχετική ανακοίνωσή της πως «ο Τόμας Ουόκαπ θα συνεχίσει την καριέρα του στην Dubai Basketball μετά από συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ των δύο συλλόγων».

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