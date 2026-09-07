Στη Ντουμπάι και επίσημα ο Ουόκαπ

Ολυμπιακός και Ντουμπάι τα βρήκαν σε όλα και ο Τόμας Ουόκαπ θα συνεχίσει την καριέρα του στην ομάδα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε το τέλος της συνεργασίας της, μετά από πέντε σεζόν, με τον Τόμας Ουόκαπ, καθώς και την μετακίνησή του στην Ντουμπάι.

Λίγη ώρα αργότερα, η Ντουμπάι ανακοίνωσε την απόκτηση του Τόμας Ουόκαπ με πολυετές συμβόλαιο.

Έτσι, αντί για τις δικαστικές αίθουσες, το... τέλος της σχέσης των «ερυθρόλευκων» με τον Τόμας Ουόκαπ ήρθε... πολιτισμένα. Η επιθυμία του 33άχρονου Τεξανού γκαρντ να μετακινηθεί στην Ντουμπάι και να πει «αντίο» στον Πρωταθλητή Ευρώπης 2026, Ολυμπιακό, εξελίχτηκε σε... σήριαλ του καλοκαιριού, αλλά εν τέλει η ομάδα του Πειραιά δεν μπήκε εμπόδιο στην επιθυμία του, βάζοντας ένα σεβαστό ποσό στα ταμία της για να τον παραχωρήσει.

Συγκεκριμένα, ο Ολυμπιακός έλαβε 2.300.000 ευρώ από την Ντουμπάι για να της παραχωρήσει τον Τόμας Ουόκαπ, ενώ ο Τεξανός θα λάβει 3 εκατ. ευρώ ετησίως σε πολυετές συμβόλαιο με την ομάδα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Μάλιστα, η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανέφερε στη σχετική ανακοίνωσή της πως «ο Τόμας Ουόκαπ θα συνεχίσει την καριέρα του στην Dubai Basketball μετά από συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ των δύο συλλόγων».