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Φωτιά στη Μακρυκάπα Ευβοίας - Μήνυμα του 112 προς τους κατοίκους να πάνε προς Ψαχνά

φωτια πυροσβεστική
clock 16:10 | 07/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά, που εκδηλώθηκε περίπου στις 14:30, σε δασική έκταση στην περιοχή Μακρυκάπα Εύβοιας. Για την κατάσβεση της κινητοποιήθηκαν 55 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων της 4ης και 20ης ΕΜΟΔΕ και 17 οχήματα ενώ από αέρος επιχειρούν 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους.

Επίσης κινητοποιήθηκε ο Δήμος Διρφυων -Μεσσαπιών προκειμένου να συνδράμει στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.

Παράλληλα εστάλη μήνυμα μέσω του 112 καλώντας όσους βρίσκονται στην περιοχή Τριάδα να απομακρυνθούν προς τα Ψαχνά και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών. «Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας. Αν βρίσκεστε στην περιοχή Τριάδα απομακρυνθείτε προς Ψαχνά. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρει το μήνυμα του 112».

Η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4). Για την διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Εύβοιας.

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