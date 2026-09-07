ΒΟΑΚ: Αλλαγές στην κυκλοφορία - Πού θα συναντήσουν καθυστερήσεις οι οδηγοί

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Σε ισχύ τίθενται από σήμερα, 7 Σεπτεμβρίου 2026, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μακράς διαρκείας σε τμήμα του αυτοκινητοδρόμου «ΒΟΑΚ» στην περιφερειακή ενότητα Ρεθύμνου.

Σύμφωνα με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ρεθύμνης, τα περιοριστικά μέτρα θα διαρκέσουν έως και τις 10 Νοεμβρίου 2026 με σκοπό την ασφαλή εκτέλεση προγραμματισμένων εργασιών.

Το σημείο των εργασιών

Οι ρυθμίσεις θα εφαρμόζονται καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου στην περιοχή Λατζιμά, και συγκεκριμένα από τη χιλιομετρική θέση 71+750 έως τη χιλιομετρική θέση 72+250.

Σε περίπτωση που οι εργασίες ολοκληρωθούν νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα, η κυκλοφορία θα αποκατασταθεί άμεσα.

Ρυθμίσεις και στην Χαρακιανή

Ανάλογες ρυθμ΄σεις θα ισχύσουν και στο τμήμα ΧΥΤΑ Ηρακλείου έως Παναγιά Χαρακιανή, από τη χ/θ 91+170 έως τη χ/θ 104+200, και καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου.

Μέτρα ασφαλείας και οδηγίες προς τους οδηγούς

Η κατασκευάστρια εταιρεία έχει ήδη προχωρήσει στην τοποθέτηση της απαραίτητης προσωρινής σήμανσης για την έγκαιρη ενημέρωση των διερχόμενων οδηγών.

Για την πρόληψη ατυχημάτων και την αποφυγή ταλαιπωρίας, οι οδηγοί που κινούνται στον ΒΟΑΚ παρακαλούνται να μειώνουν την ταχύτητά τους σταδιακά πλησιάζοντας στο σημείο των έργων, να ακολουθούν πιστά την προσωρινή οδική σήμανση και να συμμορφώνονται απόλυτα με τις υποδείξεις της Τροχαίας για τη διασφάλιση της ομαλής ροής των οχημάτων.

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