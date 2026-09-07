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Aναστασία: Βάφτισε τον γιο της αδερφής της

α
clock 19:00 | 07/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Η Αναστασία έγινε νονά καθώς βάπτισε τον γιο της αδελφής της. Παράλληλα, αποκάλυψε  πως την ίδια ημέρα η αδερφή της παντρεύτηκε τον εκλεκτό της καρδιάς της.

Στην πρώτη φωτογραφία που δημοσίευσε η τραγουδίστρια, παρουσίασε τους νεόνυμφους στην εκκλησία.

«Σήμερα παντρέψαμε τη βασίλισσά μας… την αδερφή μου. Σ' αγαπώ για πάντα», ήταν το σχόλιό της.

αναστασία

«Με εμπιστεύτηκαν να βαφτίσω το παιδί… Νονά. Ιωάννης», έγραψε στη δεύτερη φωτογραφία όπου ποζάρει  αγκαλιά με τον ανιψιό της, δίπλα στην αδερφή της και τον σύζυγό της.

αναστασία

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