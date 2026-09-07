Aναστασία: Βάφτισε τον γιο της αδερφής της

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Η Αναστασία έγινε νονά καθώς βάπτισε τον γιο της αδελφής της. Παράλληλα, αποκάλυψε πως την ίδια ημέρα η αδερφή της παντρεύτηκε τον εκλεκτό της καρδιάς της.

Στην πρώτη φωτογραφία που δημοσίευσε η τραγουδίστρια, παρουσίασε τους νεόνυμφους στην εκκλησία.

«Σήμερα παντρέψαμε τη βασίλισσά μας… την αδερφή μου. Σ' αγαπώ για πάντα», ήταν το σχόλιό της.

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«Με εμπιστεύτηκαν να βαφτίσω το παιδί… Νονά. Ιωάννης», έγραψε στη δεύτερη φωτογραφία όπου ποζάρει αγκαλιά με τον ανιψιό της, δίπλα στην αδερφή της και τον σύζυγό της.

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