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GOSSIP - LIFESTYLE

Γιάννης Πάριος: «Δεν με νοιάζει η ηλικία μου, νιώθω καλά»

Πάριος
clock 18:00 | 07/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ο Γιάννης Πάριος θέλησε να απαντήσει δημόσια στα σχόλια που ακούστηκαν τις τελευταίες ημέρες για την εμφάνισή του στην Κύπρο, ξεκαθαρίζοντας ότι είναι καλά στην υγεία του και ότι δεν τον νοιάζει η ηλικία του.

Μέσα από τον επίσημο λογαριασμό του στο TikTok, έδωσε τη δική του απάντηση.

«Ίσως η ηλικία μου να σε ανησυχεί, αλλά νιώθω καλά, έχω καλές επιδόσεις, νιώθω τόσο βαθιά συνδεδεμένος με τη μουσική όσο ήμουν και πριν από 10 χρόνια. Αλλά τώρα χαίρομαι ακόμα περισσότερο για τη μουσική. Πάρε την βόλτα σου μαζί μου, όπως ήσουν πάντα. Σας αγαπώ όλους και δεν με νοιάζει η ηλικία μου. Νιώθω ακόμα πιο βαθιά συνδεδεμένος με τη μουσική τώρα», σημείωσε ο Γιάννης Πάριος.

@giannisparios_official Ίσως η ηλικία μου να σε ανησυχεί, αλλά νιώθω καλά, έχω καλές επιδόσεις, νιώθω τόσο βαθιά συνδεδεμένος με τη μουσική όσο ήμουν και πριν από 10 χρόνια.Αλλά τώρα χαίρομαι ακόμα περισσότερο για τη μουσική. Πάρε την βόλτα σου μαζί μου όπως ήσουν πάντα. Σας αγαπώ όλους και δεν με νοιάζει η ηλικία μου. Νιώθω ακόμα πιο βαθιά συνδεδεμένος με τη μουσική τώρα. ❤️#giannisparios✔✔💯💯 #giannisparios🎼🎶 #giannispariosofficial #giannisparios ♬ original sound - Giannis Parios

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