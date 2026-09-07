Περιφερειάρχης Κρήτης: Κήρυξε την έναρξη του Παγκόσμιου Συνεδρίου Χημείας της Ατμόσφαιρας

Την κήρυξη των εργασιών του διεθνούς επιστημονικού συνεδρίου iCACGP-IGAC 2026, που συνδιοργανώνεται από την International Commission on Atmospheric Chemistry and Global Pollution (iCACGP) και την International Global Atmospheric Chemistry (IGAC), πραγματοποίησε σήμερα, Δευτέρα, ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, στην αίθουσα «Ανδρέα και Μαρίας Καλοκαιρινού» του Πολιτιστικού-Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου.



Στον χαιρετισμό του, ο Περιφερειάρχης Κρήτης καλωσόρισε όλους όσοι συμμετέχουν στο κορυφαίο συνέδριο για τη χημεία της ατμόσφαιρας.



Ο κ. Αρναουτάκης υπογράμμισε τη σπουδαιότητα και την αποτελεσματικότητα των συνεργασιών με την ακαδημαϊκή κοινότητα, ιδιαίτερα σε ζητήματα που δεν γνωρίζουν σύνορα.



«Η Περιφέρεια Κρήτης, σε συνεργασία με το Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Κρήτης και τη Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης, έχει εκπονήσει και υλοποιεί Σχέδιο Δράσης που περιλαμβάνει την ανάπτυξη και τη λειτουργία δικτύου σταθμών παρακολούθησης της ποιότητας του αέρα.

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Το δίκτυο αυτό συλλέγει πληροφορίες με σκοπό την πρόληψη και τη μείωση των επιβλαβών επιπτώσεων της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον, την ενημέρωση του κοινού για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και την καταπολέμηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης», υπογράμμισε στον χαιρετισμό του ο Περιφερειάρχης Κρήτης.



Το iCACGP-IGAC αποτελεί κορυφαίο πεδίο διασύνδεσης του επιστημονικού και συνεδριακού τουρισμού στην Κρήτη. Οι συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία της ανταλλαγής απόψεων και πληροφοριών στον επιστημονικό τους κλάδο και παράλληλα τη δυνατότητα να γνωρίσουν από κοντά το φυσικό περιβάλλον, την ιστορία και τον πολιτισμό του νησιού.



Η Περιφέρεια Κρήτης στηρίζει έμπρακτα τον συνεδριακό τουρισμό, αναγνωρίζοντας τη σημαντική συμβολή του στην τουριστική ανάπτυξη, την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου.

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