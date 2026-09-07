ΠΑΣΟΚ: Στη Βουλή το Νέο Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου – Ζητάει δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα

Στη Βουλή μεταφέρει το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής το ζήτημα της ανέγερσης του Νέου Δικαστικού Μεγάρου Ηρακλείου, ζητώντας από την κυβέρνηση συγκεκριμένες απαντήσεις για την πορεία του διαγωνισμού, αλλά και ένα σαφές και δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση και παράδοση του έργου, όπως αναφέρει σε ανακοίνωση του ,ο Ηρακλειώτης Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Φραγκίσκος Παρασύρης.

Η κοινοβουλευτική παρέμβαση έρχεται μετά την πρόσφατη επίσκεψη κλιμακίου του ΠΑΣΟΚ στο υφιστάμενο Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου, όπου πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου, τον Σύλλογο Δικαστικών Υπαλλήλων και εκπροσώπους του νομικού κόσμου.

Στην ερώτηση προς το Υπουργείο Δικαιοσύνης και το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ υποστηρίζουν ότι η υλοποίηση του έργου έχει οδηγηθεί σε παρατεταμένη καθυστέρηση.

Όπως αναφέρουν, παρά τις κυβερνητικές εξαγγελίες και τη δημοπράτηση του έργου μέσω ΣΔΙΤ, με προϋπολογισμό 70 εκατ. ευρώ, η διαδικασία παραμένει στη φάση του ανταγωνιστικού διαλόγου, χωρίς μέχρι σήμερα να υπάρχει σαφές και δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα παράδοσης.

Το ΠΑΣΟΚ χαρακτηρίζει την υπόθεση «Γεφύρι της Άρτας», ζητώντας να σταματήσουν, όπως αναφέρει, οι καθυστερήσεις και οι γενικόλογες δεσμεύσεις και να υπάρξουν συγκεκριμένες απαντήσεις για τα επόμενα βήματα.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε ο Ηρακλειώτης Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Φραγκίσκος Παρασύρης:

«Ύστερα από την πρόσφατη επίσκεψη του κλιμακίου του ΠΑΣΟΚ στο Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου, τη συνάντησή μας με το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου, το Σύλλογο των Δικαστικών Υπαλλήλων και τους φορείς του νομικού κόσμου της περιοχής, διαπιστώσαμε για ακόμη μία φορά τη δραματική κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η απονομή της δικαιοσύνης. Οι υποσχέσεις και οι αδικαιολόγητες καθυστερήσεις της Κυβέρνησης πρέπει να σταματήσουν. Με την κοινοβουλευτική μας παρέμβαση, φέρνουμε το θέμα στο υψηλότερο επίπεδο, απαιτώντας σαφείς απαντήσεις, δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα και άμεσες λύσεις για ένα έργο πνοής που δικαιούται το Ηράκλειο και ολόκληρη η Κρήτη», δήλωσε ο Φραγκίσκος Παρασύρης, Βουλευτής Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ, συνυπογράφοντας την ερώτηση προς το Υπουργείο Δικαιοσύνης και το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.



Η συγκεκριμένη ερώτηση κατατέθηκε με πρωτοβουλία της Ευαγγελίας Λιακούλη, Κοινοβουλευτικής Υπεύθυνης του Τομέα Δικαιοσύνης και Βουλευτή Λάρισας, του Δημήτρη Μπιάγκη, Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΠΑΣΟΚ, Βουλευτή Κέρκυρας, καθώς και των Βουλευτών Ηρακλείου Ελένης Βατσινά και Φραγκίσκου Παρασύρη.



Στην ερώτηση αναδεικνύεται το γεγονός ότι η ανέγερση του Νέου Δικαστικού Μεγάρου Ηρακλείου έχει μετατραπεί σε «Γεφύρι της Άρτας». Παρά τις εξαγγελίες και τη δημοπράτηση του έργου μέσω ΣΔΙΤ προϋπολογισμού 70 εκατ. ευρώ, η διαδικασία παραμένει βαλτωμένη στη φάση του ανταγωνιστικού διαλόγου χωρίς κανένα σαφές και δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα παράδοσης.



Παράλληλα, στηλιτεύεται η εικόνα πολυδιάσπασης των δικαστικών υπηρεσιών, οι σοβαρές ελλείψεις σε υποδομές και η μεγάλη υποστελέχωση, που επιδεινώθηκαν μετά την πρόχειρη εφαρμογή του νέου Δικαστικού Χάρτη. Τονίζεται, επίσης, ότι η κατάσταση αυτή ταλαιπωρεί καθημερινά δικαστές, δικηγόρους, δικαστικούς υπαλλήλους και πολίτες, θέτοντας παράλληλα ζητήματα ασφάλειας.



Με την ερώτησή οι Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, καλούν τους αρμόδιους Υπουργούς να απαντήσουν:



1. Σε ποια ακριβώς φάση βρίσκεται ο διαγωνισμός (ΣΔΙΤ) και ποιο είναι το δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης και παράδοσης του Νέου Δικαστικού Μεγάρου;



2. Ποιες είναι οι προσωρινές λύσεις στεγαστικής αποσυμφόρησης, ποιο το χρονοδιάγραμμά τους και πώς διασφαλίζεται ότι δεν θα υποκαταστήσουν την ανέγερση του νέου κτιρίου;



3. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται ο σχεδιασμός για τη μίσθωση του κτιρίου του ΟΤΕ;



4. Ποιες ευθύνες αναλαμβάνει η Κυβέρνηση για τις καθυστερήσεις που προκάλεσε η εφαρμογή του νέου Δικαστικού Χάρτη;



5. Με ποιες συγκεκριμένες ενέργειες θα αποκατασταθεί η ομαλή, ασφαλής και αξιοπρεπή λειτουργία των δικαστηρίων στο Ηράκλειο;

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