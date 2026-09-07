Ο ουρανοξύστης που θα ξεπεράσει σε ύψος τα 1.000 μέτρα (βίντεο)

Ένα νέο παγκόσμιο ρεκόρ ύψους φιλοδοξεί να κατακτήσει ηΣαουδική Αραβία, καθώς ο Jeddah Tower στην Τζέντα συνεχίζει να ανεβαίνει και έχει ήδη φτάσει τα 454 μέτρα και τους 113 ορόφους. Όταν ολοκληρωθεί, το 2028, αναμένεται να ξεπεράσει το ένα χιλιόμετρο και να γίνει το ψηλότερο κτίριο στον κόσμο, αφήνοντας πίσω του το Burj Khalifa του Ντουμπάι, που φτάνει τα 828 μέτρα.

Ο σχεδιασμός του έχει προσαρμοστεί στις ιδιαίτερα αυξημένες απαιτήσεις ενός τέτοιου ύψους. Η αεροδυναμική, τριπλή μορφή του περιορίζει τις επιδράσεις των ισχυρών ανέμων, ενώ η κατασκευή βασίζεται σε μεγάλες ποσότητες οπλισμένου σκυροδέματος και προηγμένες τεχνικές μηχανικής.

Ο ουρανοξύστης δεν θα αποτελεί μόνο έναν πύργο γραφείων. Θα περιλαμβάνει κατοικίες, γραφεία, ξενοδοχεία και εμπορικούς χώρους, αποτελώντας το κεντρικό τμήμα της μεγάλης ανάπτυξης Jeddah Economic City.

Στα περίπου 650 μέτρα θα βρίσκεται και ειδική πλατφόρμα παρατήρησης, ενώ το έργο έχει ήδη ξεπεράσει σε ύψος τους περίφημους Petronas Towers της Μαλαισίας.

Η κατασκευή ξεκίνησε το 2013, αλλά παρέμεινε για χρόνια στάσιμη, πριν επανεκκινήσει το 2025. Έκτοτε οι εργασίες έχουν επιταχυνθεί και ο στόχος παραμένει ένας: η υπέρβαση του ορίου των 1.000 μέτρων και η κατάκτηση της κορυφής των παγκόσμιων ουρανοξυστών.

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