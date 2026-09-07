Όσκαρ 2027: Η Σπασμένη Φλέβα του Γιάννη Οικονομίδη εκπροσωπεί την Ελλάδα

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Η Σπασμένη Φλέβα του Γιάννη Οικονομίδη κέρδισε κριτικούς, κοινό και συνεχίζει την πορεία του στα Όσκαρ 2027.

Η ταινία επιλέχθηκε να εκπροσωπήσει την Ελλάδα την κατηγορία Βραβείου Διεθνούς Ταινίας Μεγάλου Μήκους στο πλαίσιο της 99ης διοργάνωσης της Ακαδημίας Κινηματογράφου (Academy of Motion Picture Arts and Sciences) των Η.Π.Α.

Η επιλογή πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο (άρθρο 35 του ν. 3905/2010 και τη σχετική υπουργική απόφαση), βάσει του οποίου η ελληνική υποψηφιότητα προτείνεται από το Υπουργείο Πολιτισμού έπειτα από σύμφωνη γνώμη δεκατριμελούς Επιτροπής.

Τα μέλη της Επιτροπής, τα οποία ορίζονται από το Υπουργείο κατόπιν υποδείξεων από τους θεσμικούς φορείς του κινηματογράφου, συνεδρίασαν για το έτος 2026 και πρόκριναν κατά πλειοψηφία τη Σπασμένη Φλέβα του Έλληνα δημιουργού.

Διαβάστε επίσης

Στο νοσοκομείο η Γιούλικα Σκαφιδά

Ο Νίκος Χατζηνικολάου καλωσόρισε τη Σία Κοσιώνη στον ANT1