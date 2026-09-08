Το μεσημέρι το ραντεβού με τον Πλεύρη για την δομή μεταναστών στους Αθανάτους

Σήμερα στις μία το μεσημέρι είναι προγραμματισμένη στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου η συνάντηση του Δημάρχου Ηρακλείου, των εκπροσώπων των κατοίκων και των φορέων των Αθανάτων με τον υπουργό Θάνο Πλεύρη.

Στο επίκεντρο θα βρεθεί η απόφαση για τη δημιουργία προσωρινής δομής φιλοξενίας μεταναστών στο πρώην εργοστάσιο Σκουλούδη, με τους εκπροσώπους της περιοχής να ζητούν την ανάκλησή της.

Χθες το απόγευμα, κάτοικοι και φορείς προχώρησαν σε συμβολικό αποκλεισμό της εθνικής οδού Ηρακλείου – Μοιρών, στο ύψος των Αθανάτων, προειδοποιώντας ότι οι κινητοποιήσεις θα κλιμακωθούν εάν δεν υπάρξει υπαναχώρηση.

Την ίδια ώρα, νέα πίεση από τις μεταναστευτικές ροές καταγράφεται στην Κρήτη, με συνολικά 77 μετανάστες να εντοπίζονται σε δύο διαφορετικά περιστατικά τις τελευταίες ώρες.

Στο πρώτο περιστατικό πρόκειται για 48 άνδρες, υπηκόους Σουδάν, Μπαγκλαντές και Αιγύπτου. Ειδικότερα, μεταξύ τους βρίσκονται 16 υπήκοοι Σουδάν, 7 από το Μπαγκλαντές και 25 από την Αίγυπτο. Συνολικά 11 είναι ανήλικοι, ηλικίας από 14 έως 17 ετών.

Σε δεύτερο περιστατικό νότια του Ηρακλείου και πάλι, εντοπίστηκαν ακόμη 34 άτομα, όλοι υπήκοοι Σουδάν. Ανάμεσά τους είναι 29 άνδρες, εκ των οποίων δύο ανήλικοι, τέσσερις ενήλικες γυναίκες και ένα κορίτσι μόλις 8 ετών.

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