Κρήτη: Νέες αφίξεις μεταναστών στα νότια

Νέα πίεση από τις μεταναστευτικές ροές καταγράφεται στην Κρήτη, με συνολικά 82 μετανάστες να εντοπίζονται σε δύο διαφορετικά περιστατικά τις τελευταίες ώρες.

Στο πρώτο περιστατικό πρόκειται για 48 άνδρες, υπηκόους Σουδάν, Μπαγκλαντές και Αιγύπτου. Ειδικότερα, μεταξύ τους βρίσκονται 16 υπήκοοι Σουδάν, 7 από το Μπαγκλαντές και 25 από την Αίγυπτο. Συνολικά 11 είναι ανήλικοι, ηλικίας από 14 έως 17 ετών.

Σε δεύτερο περιστατικό νότια του Ηρακλείου και πάλι, εντοπίστηκαν ακόμη 34 άτομα, όλοι υπήκοοι Σουδάν. Ανάμεσά τους είναι 29 άνδρες, εκ των οποίων δύο ανήλικοι, τέσσερις ενήλικες γυναίκες και ένα κορίτσι μόλις 8 ετών.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι ανάμεσα στους νέους αφιχθέντες υπάρχουν αρκετοί ανήλικοι, ακόμη και ένα παιδί μόλις οκτώ ετών.

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