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ΚΟΣΜΟΣ

Αλγερία: Καραμπόλα με 10 νεκρούς και 10 τραυματίες

αλγερία, νεκροί
clock 07:52 | 08/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Δέκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και ακόμη δέκα τραυματίστηκαν σε σοβαρό τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε τη Δευτέρα στην Τίζι Ούζου, ανατολικά του Αλγερίου, σύμφωνα με την αλγερινή Πολιτική Προστασία.

Στην καραμπόλα ενεπλάκησαν φορτηγό με ρυμουλκούμενο και άλλα δέκα οχήματα, σε εθνική οδό περίπου 100 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα.

Η Πολιτική Προστασία έδωσε στη δημοσιότητα εικόνες από το σημείο του δυστυχήματος.





Το νέο πολύνεκρο τροχαίο σημειώθηκε λίγες εβδομάδες μετά την ανατροπή λεωφορείου στην επαρχία Μπουμερντάς, στα τέλη Ιουλίου, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 28 άνθρωποι.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, το 2025 καταγράφηκαν στην Αλγερία 3.838 θάνατοι και περισσότεροι από 37.000 τραυματισμοί σε τροχαία.

Η αρμόδια υπηρεσία οδικής ασφάλειας αποδίδει πάνω από το 96% των δυστυχημάτων στον ανθρώπινο παράγοντα, όπως η απροσεξία, η υπερβολική ταχύτητα και οι επικίνδυνοι ελιγμοί.

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