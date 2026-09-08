ΑΕΚ – ΛΑΣΚ: Θέλει να μπει με το δεξί στη League Phase του Champions League

Η μεγάλη ώρα έφτασε για την ΑΕΚ, η οποία απόψε (08/09, 19:45, Cosmote Sport 2 HD) κάνει το ιστορικό της ντεμπούτο στη League Phase του Champions League, υποδεχόμενη τη ΛΑΣΚ, με μοναδικό στόχο να ξεκινήσει με το δεξί τη φετινή ευρωπαϊκή της περιπέτεια.

Η Ένωση, μετά την άνετη πρόκριση επί της Λέφσκι Σόφιας, στρέφει πλέον το βλέμμα της στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση της Ευρώπης. Η πρώτη αγωνιστική της League Phase τη φέρνει αντιμέτωπη με τη ΛΑΣΚ, σε ένα παιχνίδι όπου η νίκη αποτελεί το μεγάλο ζητούμενο.

Με τον κόσμο της στο πλευρό της και την έδρα κατάμεστη, η ΑΕΚ θέλει να εκμεταλλευτεί την έδρα της και να πάρει ένα αποτέλεσμα που θα της δώσει σημαντική βαθμολογική και ψυχολογική ώθηση ενόψει της δύσκολης συνέχειας. Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς γνωρίζει πως κάθε βαθμός στη League Phase έχει ιδιαίτερη σημασία και πως ένα θετικό ξεκίνημα μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικό στην προσπάθεια για πρόκριση στην επόμενη φάση.

Με φόρα από το 5-0 επί του Άρη

Η ΑΕΚ πηγαίνει στην ευρωπαϊκή της πρεμιέρα με ανεβασμένη ψυχολογία, καθώς προέρχεται από την εντυπωσιακή νίκη με 5-0 επί του Άρη για την τρίτη αγωνιστική της Super League.

Η Ένωση παρουσίασε εξαιρετικό πρόσωπο και θέλει να μεταφέρει την αγωνιστική της κατάσταση και στο Champions League, απέναντι σε έναν αντίπαλο που αναμένεται να απαιτήσει συγκέντρωση και διάρκεια.

Ο Μάρκο Νίκολιτς έχει ήδη δώσει το στίγμα του, τονίζοντας την ανάγκη η ομάδα του να είναι ανταγωνιστική απέναντι σε κάθε αντίπαλο και να αντιμετωπίσει τη διοργάνωση με αυτοπεποίθηση, αλλά και απόλυτη προσήλωση στο αγωνιστικό της πλάνο.

Το ερωτηματικό με Στρακόσα

Ένα από τα βασικά ερωτηματικά για τον Νίκολιτς αφορά τη θέση κάτω από τα δοκάρια. Ο Θωμάς Στρακόσα δεν συμμετείχε στην τελευταία προπόνηση της ΑΕΚ και η συμμετοχή του στην αναμέτρηση με τη ΛΑΣΚ είναι αμφίβολη.

Σε περίπτωση που δεν καταφέρει να αγωνιστεί, τη θέση του αναμένεται να πάρει ο Αλμπέρτο Μπρινιόλι, ο οποίος βρίσκεται σε ετοιμότητα για τη μεγάλη ευρωπαϊκή πρεμιέρα.

Οι πιθανές ενδεκάδες

Ο Μάρκο Νίκολιτς αναμένεται να παρατάξει την ΑΕΚ με τον Μπρινιόλι κάτω από τα δοκάρια, εφόσον τελικά δεν αγωνιστεί ο Στρακόσα.

ΑΕΚ: Μπρινιόλι, Πήλιος, Μουκουντί, Ρέλβας, Ρότα, Μαρίν, Μάγερ, Καϊρίνεν, Γκατσίνοβιτς, Βάργκα, Γιόβιτς.

ΛΑΣΚ:Γιουνκβιρθ, Αντράντε, Τόρνιχ, Εμπουγιάμπα, Μπέλο, Χόρβατ, Μπογκάρντε, Λιούμπιτσιτς, Γιόργκενσεν, Λανγκ και Ουσόρ.

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