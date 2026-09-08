Super League 2: Νίκες για Καλλιθέα και Μαρκό - Τα αποτελέσματα της πρεμιέρας

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Με δύο εκπλήξεις, η μεγαλύτερη εκ των οποίων έγινε στο «Ελ Πάσο», συνεχίστηκε σήμερα η 1η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League 2.

Δύο από τις ομάδες που συγκαταλέγονται στα φαβορί για την άνοδο στα «μεγάλα σαλόνια» του επαγγελματικού ποδοσφαίρου, ο Πανσερραϊκός και η Νίκη Βόλου γνώρισαν ισάριθμες ήττες από Μαρκό και Καλλιθέα με 1-0 και 2-1 αντίστοιχα.

Ο Ελ Αραμπί με πέναλτι στο 48' χάρισε το πρώτο «τρίποντο» στην ομάδα του Μαρκόπουλου, ενώ η αθηναϊκή ομάδα προηγήθηκε 2-0 με το πέναλτι του Μανιά στο 4' και το αυτογκόλ του Γκαραβέλη στο 44', για να μειώσουν οι Βολιώτες στο 60' με τον Πασαλίδη.

Στο τελευταίο χρονικά ματς της ημέρας, Ελλάς Σύρου και Απόλλωνας Καλαμαριάς αναδείχθηκαν ισόπαλοι με σκορ 2-2.

Τα αποτελέσματα της 1ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League 2:

Πανθρακικός - Πύργος 0-0



Νέστος Χρυσούπολης - Ζάκυνθος 1-1



Πανιώνιος - Αστέρας Τρίπολης Β’ 2-0



ΑΕΛ - Αναγέννηση Καρδίτσας 1-1



Μαρκό - Πανσερραϊκός 1-0



Καλλιθέα - Νίκη Βόλου 2-1



Ελλάς Σύρου - Απόλλων Καλαμαριάς 2-2



ΠΑΟΚ Β’ - Ολυμπιακός Β’ 9/9, 16:00

Η βαθμολογία (σε 1 αγώνα)

Πανιώνιος 3



Καλλιθέα 3



Μαρκό 3



Ελλάς Σύρου 1



Απόλλων Καλαμαριάς 1



Πανθρακικός 1



ΑΕΛ 1



Αναγ. Καρδίτσας 1



Ζάκυνθος 1



Νέστος Χρυσούπολης 1



Πύργος 1



Ολυμπιακός Β' -0 αγ.



ΠΑΟΚ Β' -0 αγ.



Πανσερραϊκός 0



Νίκη Βόλου 0



Αστέρας Τρίπολης Β' 0