Γνωστός τηλεοπτικός κομμωτής έκλεψε γυαλιά ηλίου και φυλαχτό από μαγαζί στη Μύκονο

Σε υπόθεση κλοπής αντικειμένων αξίας 1.000 ευρώ φέρεται να εμπλέκεται γνωστός τηλεοπτικός κομμωτής, από κατάστημα της Μυκόνου.

Σύμφωνα με το Newsbomb.gr, αφαίρεσε ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου αξίας 390 ευρώ και ένα φυλαχτό αξίας 550 ευρώ από τη βιτρίνα καταστήματος, την ώρα που η Ισπανίδα ιδιοκτήτρια δεν είχε την προσοχή της.

Η γυναίκα αντιλήφθηκε την απουσία των αντικειμένων ενώ έκανε καταγραφή, πριν από περίπου έναν μήνα, ενώ ελέγχοντας τις κάμερες ασφαλείας διαπίστωσε ότι ο γνωστός κομμωτής ήταν αυτός που τα είχε πάρει από την προθήκη και τα είχε βάλει στην τσέπη του.

Στη συνέχεια απευθύνθηκε στις Αρχές προχορώντας σε καταγγελία, με τον κομμωτή να αναμένεται να κληθεί για να καταθέσει. Μέχρη στιγμής δεν έχει αναφερθεί κάποια επιπλέον πληροφορία σχετικά με τη δική του θέση για το περιστατικό, το οποίο έχει λάβει τον δρόμο της δικαιοσύνης

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