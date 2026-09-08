Βολιβία: Στους 9 οι νεκροί από τις εκρήξεις σε στρατιωτική εγκατάσταση

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Στους εννέα νεκρούς αυξήθηκε ο προσωρινός απολογισμός των ισχυρών εκρήξεων σε στρατιωτική εγκατάσταση στη Βολιβία, όπου φυλάσσονταν κατασχεμένα πυροτεχνήματα και στρατιωτικές εκρηκτικές ύλες.

Το υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι στα συντρίμμια εντοπίστηκε ακόμη ένα πτώμα, ανεβάζοντας τον αριθμό των θυμάτων από την τραγωδία της Παρασκευής.

Ανάμεσα στους νεκρούς βρίσκεται ένας λοχίας, ενώ τα υπόλοιπα οκτώ θύματα ήταν νεαροί οπλίτες που εκτελούσαν την υποχρεωτική στρατιωτική θητεία τους.

84 τραυματίες

Οι εκρήξεις σημειώθηκαν το απόγευμα της Παρασκευής σε στρατιωτική εγκατάσταση στη Βιάτσα, πόλη περίπου 100.000 κατοίκων, σε απόσταση περίπου 30 χιλιομέτρων από τη Λα Πας.

Σύμφωνα με την υπουργό Υγείας Μαρσέλα Φλόρες, 84 άνθρωποι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων 31 εξακολουθούν να νοσηλεύονται.

Πυροτεχνήματα, χειροβομβίδες και TNT

Στην εγκατάσταση βρίσκονταν αποθηκευμένα πυροτεχνήματα που είχαν κατασχεθεί από τις αρχές, αλλά και στρατιωτικά εκρηκτικά, μεταξύ των οποίων χειροβομβίδες και TNT.

Οι αρχές δεν έχουν ακόμη ανακοινώσει τι προκάλεσε την πρώτη έκρηξη και την αλυσιδωτή ανάφλεξη του εκρηκτικού υλικού.

Για τα ακριβή αίτια της τραγωδίας βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα.

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