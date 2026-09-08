"Mea culpa" και δημόσια συγγνώμη από τον Μιχάλη Βλατάκη για το θέμα με τις τουρκικές σημαίες στην 25ης Αυγούστου

Δημόσια συγγνώμη ζήτησε μέσω του Ράδιο Κρήτη από τους Ηρακλειώτες, ο πρόεδρος του συνδέσμου τουριστικών πρακτόρων Κρήτης Μιχάλης Βλατάκης για το θέμα που δημιουργήθηκε με τις τουρκικές σημαίες στην 25ης Αυγούστου, εικόνες που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκαλώντας επικρίσεις και σχόλια περί προσβολής της ιστορικής μνήμης της Κρήτης.

Επρόκειτο για Τούρκους χορευτές, που μαζί με εκατοντάδες άλλους από ολόκληρο τον κόσμο, συμμετείχαν στο 3ο Διεθνούς Φεστιβάλ Χορών Symposium International, που πραγματοποιήθηκε σε Ηράκλειο και Χανιά.

Οπως είπε στην εκπομπή του Μανώλη Αργυράκη ο κ. Βλατάκης αναλαμβάνει τη ευθύνη για την κοινωνική αναστάτωση, προσθέτοντας ότι ο δήμος Ηρακλείου δεν φέρει καμία ευθύνη για το Φεστιβάλ, για το οποίο ζήτησε ο ίδιος και πήρε άδεια για την πραγματοποίησή του.

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