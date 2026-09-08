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GOSSIP - LIFESTYLE

Πλιάτσικας: "Σκέφτηκα να τα παρατήσω, είχα ανοίξει πιτσαρία με τον αδελφό μου"

πλιατισκας
clock 12:00 | 08/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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O Φίλιπππος Πλιάτσικας ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Studio στις 3» και αποκάλυψε πως είχε στραφεί ακόμη και στην εστίαση, ανοίγοντας με τον αδερφό του μια πιτσαρία στην Αγίου Μελετίου στην Αθήνα.

«Όταν ξεκινήσαμε ήταν μεγάλο το όνειρο αλλά δεν περιμέναμε ότι θα γεμίζαμε και το ΟΑΚΑ. Στην αρχή και οι δύο ήμασταν δύσκολα, εγώ έτσι κι αλλιώς, είχε ανοίξει πιτσαρία. Είχα πάρει άλλη κατεύθυνση. Ήταν στην Αγίου Μελετίου με τον αδελφό μου, δεν ήξερα να μαγειρεύω τίποτα. Δεν υπήρχαν χρήματα για σεφ. Κράτησε 2-3 χρόνια. Δεν ήξερα να σουρώνω τα μακαρόνια και τα έβαζα στο πιάτο με νερό, αλλά ερχόντουσαν πελάτες γιατί μοιράζαμε πολλές κάρτες. Έτρωγε και δεν ξαναέτρωγε κάποιος. Είχαμε θράσος», περιέγραψε.

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