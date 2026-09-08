Με τη συμμετοχή κορυφαίων διεθνών επιστημόνων η εναρκτήρια τελετή του ICACGP-IGAC 2026 στην Κρήτη

Με τη συμμετοχή κορυφαίων επιστημόνων και εκπροσώπων διεθνών επιστημονικών οργανισμών πραγματοποιήθηκε σήμερα, 7 Σεπτεμβρίου 2026, στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου, η εναρκτήρια τελετή του ICACGP-IGAC 2026.

Η διεθνής επιστημονική διοργάνωση, η οποία θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου 2026, φιλοξενείται στην Κρήτη, συγκεντρώνοντας διακεκριμένους επιστήμονες και ερευνητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό και αναδεικνύοντας τη σημασία της διεθνούς επιστημονικής συνεργασίας στον τομέα της ατμοσφαιρικής χημείας.



Με κεντρικό θέμα «Atmospheric Chemistry within the Earth System: Understanding Changes and Impacts» («Ατμοσφαιρική Χημεία στο Σύστημα της Γης: Κατανοώντας τις αλλαγές και τις επιπτώσεις»), το συνέδριο φέρνει στην Κρήτη την παγκόσμια επιστημονική κοινότητα που δραστηριοποιείται στον τομέα της ατμοσφαιρικής χημείας και της παγκόσμιας ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

Την επίσημη έναρξη του συνεδρίου κήρυξε ο Περιφερειάρχης Κρήτης κ. Σταύρος Αρναουτάκης, ο οποίος αναφέρθηκε στη σημασία της συστηματικής παρακολούθησης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και των επιπτώσεών της στην ανθρώπινη υγεία και το κλίμα, καθώς και στις σημαντικές πρωτοβουλίες και επενδύσεις της Περιφέρειας Κρήτης προς αυτή την κατεύθυνση.

Χαιρετισμό απηύθυνε η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού του Δήμου Ηρακλείου, κυρία Ρένα Παπαδάκη-Σκαλίδη, υπογραμμίζοντας τη σημασία της φιλοξενίας μιας τόσο σημαντικής διεθνούς επιστημονικής διοργάνωσης στην πόλη.



Από την πλευρά του Πανεπιστημίου Κρήτης, η Αντιπρύτανις Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, Δια Βίου Μάθησης και Πολιτικής Έρευνας, Καθηγήτρια Μαρία Βαμβακάκη, τόνισε την ανάγκη ενίσχυσης της διεθνούς επιστημονικής συνεργασίας για την καλύτερη κατανόηση και αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, αναδεικνύοντας παράλληλα τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ της ακαδημαϊκής κοινότητας, των τοπικών φορέων και της διεθνούς επιστημονικής κοινότητας.

Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η παρουσία εκπροσώπων κορυφαίων διεθνών επιστημονικών οργανισμών. Η Mary Barth, Πρόεδρος της International Commission on Atmospheric Chemistry and Global Pollution (ICACGP), συμμετείχε στην εναρκτήρια συνεδρία, ενώ ο Owen Cooper, Co-Chair του International Global Atmospheric Chemistry (IGAC), έδωσε το δικό του στίγμα στην έναρξη της διοργάνωσης.

Παράλληλα, στην εναρκτήρια διαδικασία συμμετείχαν οι Christian George και Vinayak Sinha, Co-Chairs του Science Program Committee, επιβεβαιώνοντας τη διεθνή επιστημονική εμβέλεια και το υψηλό επίπεδο της διοργάνωσης.



Την εναρκτήρια συνεδρία συντόνισαν οι Καθηγητές Μαρία Κανακίδου και Νίκος Μιχαλόπουλος, Co-Chairs της Τοπικής Οργανωτικής Επιτροπής, καλωσορίζοντας στην Κρήτη τους διακεκριμένους προσκεκλημένους ομιλητές, τους ερευνητές και όλους τους συμμετέχοντες από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Η εναρκτήρια τελετή έθεσε τις βάσεις για ένα πλούσιο και υψηλού επιπέδου επιστημονικό πρόγραμμα, που θα αποτελέσει πεδίο γόνιμου διαλόγου, ανταλλαγής ιδεών και διεθνούς συνεργασίας γύρω από ένα από τα πλέον κρίσιμα ζητήματα για το μέλλον του πλανήτη.



Την υλοποίηση και οργάνωση της διεθνούς επιστημονικής διοργάνωσης υποστηρίζει η CONVIN S.A., συμβάλλοντας στην ομαλή και αποτελεσματική διεξαγωγή του συνεδρίου.

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