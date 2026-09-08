«Βόμβα» Haaretz: Ο Νετανιάχου ήξερε για επίθεση της Χαμάς πριν από την 7η Οκτωβρίου

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Περίπου δέκα ημέρες πριν από την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023, ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου φέρεται να είχε λάβει προσωπική και σαφή προειδοποίηση από τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Μοχάμεντ μπιν Ζαγέντ, ότι ο ηγέτης της Χαμάς, Γιαχία Σινουάρ, σχεδίαζε μια μεγάλη επιθετική ενέργεια κατά του Ισραήλ.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Haaretz, ο Νετανιάχου δεν ενημέρωσε στη συνέχεια την ηγεσία των ισραηλινών υπηρεσιών ασφαλείας και δεν προχώρησε σε κάποια συγκεκριμένη ενέργεια βάσει της πληροφορίας. Το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού απορρίπτει κατηγορηματικά την εκδοχή αυτή, χαρακτηρίζοντάς την «απόλυτο ψέμα».

Η αποκάλυψη βασίζεται στο νέο βιβλίο των δημοσιογράφων Σλόμι Έλνταρ και Ρουθ Γιουβάλ, Kidnapped: 843 Days of Abandonment («Απαχθέντες: 843 ημέρες εγκατάλειψης»), το οποίο στηρίζεται σε συνεντεύξεις με δεκάδες πηγές, μεταξύ των οποίων ανώτατοι αξιωματούχοι στο Ισραήλ και στο εξωτερικό.

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Η προειδοποίηση από τον Σινουάρ

Η αλυσίδα των προειδοποιήσεων φέρεται να ξεκίνησε από τον ίδιο τον Γιαχία Σινουάρ.

«Η ιστορία ξεκινά νωρίτερα», δήλωσε την Τρίτη ο Έλνταρ.

Όπως εξήγησε, το επεισόδιο ξεκίνησε στο πλαίσιο έμμεσων διαπραγματεύσεων μεταξύ Ισραήλ, Χαμάς και Φατάχ για την επιστροφή των σορών των Ισραηλινών στρατιωτών Χαντάρ Γκόλντιν και Ορόν Σαούλ, καθώς και για την απελευθέρωση των Χισάμ αλ-Σαγέντ και Αβέρα Μενγκίστου, οι οποίοι κρατούνταν τότε στη Γάζα.

Όταν οι επαφές αυτές οδηγήθηκαν σε αδιέξοδο στις αρχές Σεπτεμβρίου του 2023, ο Έλνταρ αναφέρει ότι ο Σινουάρ εξαφανίστηκε εντελώς και βγήκε από το «ραντάρ» της ισραηλινής υπηρεσίας εσωτερικής ασφάλειας Shin Bet.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο Σινουάρ επικοινώνησε τότε με στέλεχος της Φατάχ και του είπε:

«Μετέφερε στους Ισραηλινούς ότι ετοιμάζω μια μεγάλη έκπληξη γι’ αυτούς, αν δεν υπάρξει πρόοδος».

Ο Σινουάρ χρησιμοποίησε τη λέξη «σεισμός», σύμφωνα με τον Έλνταρ.

Πώς η πληροφορία έφτασε στα ΗΑΕ

Το στέλεχος της Φατάχ ανησύχησε έντονα από τα λόγια του Σινουάρ και μετέφερε το μήνυμα σε στενό του συνεργάτη, ο οποίος σήμερα υπηρετεί ως σύμβουλος του προέδρου των ΗΑΕ, Μοχάμεντ μπιν Ζαγέντ, γνωστού και ως MBZ.

Ο σύμβουλος περιέγραψε το στέλεχος της Φατάχ ως ιδιαίτερα ταραγμένο.

«Ήταν ξεκάθαρο γι’ αυτόν ότι η επιχείρηση για την οποία μιλούσε ο Σινουάρ θα μπορούσε να επηρεάσει ολόκληρη τη Μέση Ανατολή, αλλά φοβόταν να μεταφέρει τις πληροφορίες απευθείας στη Shin Bet», ανέφερε.

«Από την άλλη πλευρά, φοβόταν ακόμη περισσότερο ότι, αν δεν ενημέρωνε τη Shin Bet, οι Ισραηλινοί θα μπορούσαν να τον κατηγορήσουν ότι συνεργάζεται με τον Σινουάρ. Φοβόταν πραγματικά για τη ζωή του. Γι’ αυτό αποφάσισε να μεταφέρει το μήνυμα στον μπιν Ζαγέντ».

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, τόσο ο σύμβουλος όσο και ο MBZ θεώρησαν ότι η προειδοποίηση μπορούσε να σημαίνει πως η Χαμάς προετοίμαζε ακόμη και πόλεμο.

Η Shin Bet είχε επίσης λάβει την πληροφορία

Το στέλεχος της Φατάχ και ο σύμβουλος φέρεται τελικά να μετέφεραν την προειδοποίηση απευθείας στη Shin Bet στα μέσα Σεπτεμβρίου.

Ο τότε επικεφαλής της υπηρεσίας, Ρονέν Μπαρ, φέρεται να έλαβε την πληροφορία στις 15 Σεπτεμβρίου και να τη διαβίβασε στον Νετανιάχου.

Τις επόμενες ημέρες πραγματοποιήθηκαν συσκέψεις στους ισραηλινούς μηχανισμούς ασφαλείας. Ωστόσο, η προειδοποίηση δεν ερμηνεύτηκε ως ένδειξη επικείμενης μεγάλης επίθεσης από τη Γάζα και δεν ελήφθη κάποια συγκεκριμένη απόφαση.

Η 45λεπτη συνομιλία με τον Νετανιάχου

Ο Μοχάμεντ μπιν Ζαγέντ φέρεται να ανησύχησε τόσο πολύ από την έλλειψη αντίδρασης, ώστε περίπου μία εβδομάδα αργότερα αποφάσισε να επικοινωνήσει προσωπικά με τον Νετανιάχου.

Σύμφωνα με το βιβλίο, η συνομιλία πραγματοποιήθηκε μέσω ειδικού συστήματος επικοινωνίας που χρησιμοποιούν οι ηγέτες των δύο χωρών και διήρκεσε περίπου 45 λεπτά.

Ο MBZ φέρεται να προειδοποίησε τον Νετανιάχου ότι ο Σινουάρ σχεδίαζε μια μεγάλη επιχείρηση εναντίον του Ισραήλ, η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει σε αιματοχυσία, να αποσταθεροποιήσει την περιοχή και να θέσει σε κίνδυνο ακόμη και τις Συμφωνίες του Αβραάμ.

Η αντίδραση του Νετανιάχου φέρεται να εξέπληξε τον πρόεδρο των ΗΑΕ.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός εμφανίστηκε καθησυχαστικός, λέγοντας ότι «είμαστε προετοιμασμένοι στη Γάζα» και ότι, εάν η Χαμάς επιχειρούσε κάποια σοβαρή ενέργεια, αυτή ήταν πιθανότερο να εκδηλωθεί στη Δυτική Όχθη.

Φέρεται επίσης να διαβεβαίωσε τον MBZ ότι το Ισραήλ ήταν προετοιμασμένο για κάθε ενδεχόμενο.

Η συνομιλία δεν μεταφέρθηκε στην ηγεσία ασφαλείας

Το βιβλίο υποστηρίζει ότι ο Νετανιάχου δεν ενημέρωσε στη συνέχεια ούτε τον τότε αρχηγό του ισραηλινού στρατού Χέρτσι Χαλεβί, ούτε τον Ρονέν Μπαρ, ούτε τον επικεφαλής της Μοσάντ, Νταβίντ Μπαρνέα, για την επίμαχη συνομιλία με τον ηγέτη των ΗΑΕ.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, τρεις υψηλόβαθμοι ξένοι αξιωματούχοι είχαν ενημερωθεί για το περιεχόμενο της συνομιλίας στα τέλη Σεπτεμβρίου.

Ανώτερος αξιωματούχος της Shin Bet δήλωσε ότι, εάν η υπηρεσία γνώριζε για την προσωπική προειδοποίηση του MBZ, ίσως είχε αξιολογήσει διαφορετικά τις ήδη υπάρχουσες πληροφορίες.

«Αν γνωρίζαμε για τις προειδοποιήσεις, υπάρχει πιθανότητα να δίναμε πολύ μεγαλύτερη βαρύτητα στο αρχικό μήνυμα που είχε φτάσει σε εμάς από τον Σινουάρ», είπε.

«Ίσως αυτό να μας βοηθούσε να κατανοήσουμε και τι κρυβόταν πίσω από την ξαφνική αποχώρησή του από τις συνομιλίες αποκλιμάκωσης στις αρχές Σεπτεμβρίου. Είναι πιθανό να είχαμε συνδέσει τα στοιχεία και να είχαμε καταλήξει σε ένα εντελώς διαφορετικό συμπέρασμα, που θα μπορούσε να είχε αλλάξει ολόκληρη την εικόνα των πληροφοριών μας».

Πρόταση για προληπτικό πλήγμα κατά της Χαμάς

Το δημοσίευμα σημειώνει επίσης ότι την 1η Οκτωβρίου, μόλις έξι ημέρες πριν από την επίθεση, ο Ρονέν Μπαρ πρότεινε εκ νέου προληπτικές ενέργειες κατά της Χαμάς, ακόμη και τη στοχευμένη εξόντωση κορυφαίων στελεχών της οργάνωσης.

Ο Νετανιάχου δεν έλαβε τότε συγκεκριμένη απόφαση, ζητώντας από τη Shin Bet να παρουσιάσει τις προτάσεις της ώστε να τις εξετάσει.

Σύμφωνα με το βιβλίο, ούτε σε εκείνη τη συζήτηση έκανε οποιαδήποτε αναφορά στην προειδοποίηση που φέρεται να είχε λάβει από τον πρόεδρο των ΗΑΕ.

Μπένετ: «Η πληροφορία είναι αληθινή»

Ο πρώην πρωθυπουργός Ναφτάλι Μπένετ, ο οποίος συναντήθηκε πρόσφατα με τον Μοχάμεντ μπιν Ζαγέντ, υποστήριξε ότι το δημοσίευμα είναι ακριβές.

«Η πληροφορία ότι ο Νετανιάχου είχε προειδοποιηθεί δέκα ημέρες πριν από τη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου για τις προθέσεις του Σινουάρ είναι αληθινή», δήλωσε.

Ο Μπένετ κατηγόρησε τον Νετανιάχου ότι φέρει «προσωπική και άμεση ευθύνη» για την αποτυχία που οδήγησε στην επίθεση, υποστηρίζοντας επίσης ότι η στάση του απέναντι στις προειδοποιήσεις πρέπει να διερευνηθεί από κρατική εξεταστική επιτροπή.

Άιζενκοτ: «Οδήγησε το Ισραήλ στα τυφλά»

Σκληρή ήταν και η αντίδραση του πρώην αρχηγού του ισραηλινού στρατού και επικεφαλής του κόμματος Yashar, Γκάντι Άιζενκοτ.

«Όλο και περισσότερες ενδείξεις δείχνουν ότι ο Νετανιάχου οδήγησε το Ισραήλ στα τυφλά στην αποτυχία της 7ης Οκτωβρίου», δήλωσε.

Ο Άιζενκοτ υποστήριξε ότι ο Νετανιάχου είχε λάβει πολλές προειδοποιήσεις πριν από την επίθεση και κάλεσε την επόμενη κυβέρνηση να συστήσει κρατική εξεταστική επιτροπή που θα εξετάσει ολόκληρη τη δεκαετία πριν από την 7η Οκτωβρίου, καθώς και το τι γνώριζε ο πρωθυπουργός και πώς χειρίστηκε τις σχετικές πληροφορίες.

Κατηγορηματική διάψευση από τον Νετανιάχου

Το γραφείο του πρωθυπουργού απορρίπτει πλήρως το δημοσίευμα.

«Απόλυτο ψέμα! Ο πρωθυπουργός Νετανιάχου δεν μίλησε με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων κατά την επίμαχη περίοδο και δεν έλαβε καμία προειδοποίηση από αυτόν», ανέφερε σε ανακοίνωσή του.

Ο Ρονέν Μπαρ και ο Χέρτσι Χαλεβί δήλωσαν επίσης ότι δεν είχαν ενημερωθεί για οποιαδήποτε προειδοποίηση που φέρεται να είχε μεταφέρει στον Νετανιάχου ο πρόεδρος των ΗΑΕ.

Οι νέοι ισχυρισμοί προσθέτουν ακόμη ένα κρίσιμο κεφάλαιο στη συζήτηση για το τι γνώριζε η ισραηλινή πολιτική και στρατιωτική ηγεσία πριν από την 7η Οκτωβρίου και για το κατά πόσο οι προειδοποιήσεις που είχαν συγκεντρωθεί μπορούσαν, αν είχαν αξιολογηθεί διαφορετικά, να αλλάξουν την πορεία των γεγονότων.

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