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ΚΟΣΜΟΣ

Μαϊάμι: H στιγμή που ο πιλότος πηδά από το φλεγόμενο Boeing της Amazon (βίντεο)

Amazon αεροσκάφος
clock 12:41 | 08/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Πέντε άνθρωποι επιβεβαιώθηκε πως έχασαν τη ζωή τους κι άλλοι πέντε τραυματίστηκαν χθες Κυριακή όταν εμπορευματικό αεροσκάφος του κολοσσού του ηλεκτρονικού εμπορίου Amazonβγήκε από τον διάδρομο κατά την προσγείωση στο διεθνές αεροδρόμιο του Μαϊάμι, χτυπώντας αυτοκίνητα σε δρόμο και παίρνοντας φωτιά, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Σε συγκλονιστικό βίντεο - που δημοσιεύει το NBC - καταγράφεται ένας από τους πιλότους του αεροσκάφους να πηδά έξω από το φλεγόμενο Boeing 767, λίγα μόλις δευτερόλεπτα μετά τη συντριβή του.

Αυτόπτης μάρτυρας, οποίος κατέγραψε τη σκηνή ενώ περνούσε από το σημείο με την τεσσάρων μηνών κόρη του, δήλωσε ότι σοκαρίστηκε από όσα εκτυλίχθηκαν μπροστά του.

«Ήταν συγκλονιστικό να βλέπεις όλα αυτά. Ξαφνικά, είδαμε τον πιλότο να πηδά από την πόρτα του πιλοτηρίου και να τρέχει για να σωθεί, καθώς το αεροπλάνο τυλιγόταν γρήγορα στις φλόγες», ανέφερε.

Στο βίντεο, ο πιλότος πέφτει στο έδαφος και στη συνέχεια απομακρύνεται κουτσαίνοντας, ενώ αυτόπτες μάρτυρες παρακολουθούν έντρομοι.

Συνεχίζονται οι έρευνες

Το δυστύχημα σημειώθηκε περίπου στις 2 το μεσημέρι της Κυριακής, όταν η πτήση Prime Air 7598, που ερχόταν από το Πουέρτο Ρίκο, βγήκε εκτός διαδρόμου κατά την προσγείωση.

Το αεροσκάφος προσέκρουσε σε «πολλαπλά οχήματα» και στη συνέχεια τυλίχθηκε στις φλόγες, σύμφωνα με τις αρχές.

Μέχρι στιγμής παραμένει άγνωστο γιατί το Boeing 767 δεν κατάφερε να σταματήσει εγκαίρως και βγήκε από τον διάδρομο.

Οι έρευνες για τα αίτια του δυστυχήματος βρίσκονται σε εξέλιξη.

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