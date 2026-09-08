Μαϊάμι: H στιγμή που ο πιλότος πηδά από το φλεγόμενο Boeing της Amazon (βίντεο)

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Πέντε άνθρωποι επιβεβαιώθηκε πως έχασαν τη ζωή τους κι άλλοι πέντε τραυματίστηκαν χθες Κυριακή όταν εμπορευματικό αεροσκάφος του κολοσσού του ηλεκτρονικού εμπορίου Amazonβγήκε από τον διάδρομο κατά την προσγείωση στο διεθνές αεροδρόμιο του Μαϊάμι, χτυπώντας αυτοκίνητα σε δρόμο και παίρνοντας φωτιά, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Σε συγκλονιστικό βίντεο - που δημοσιεύει το NBC - καταγράφεται ένας από τους πιλότους του αεροσκάφους να πηδά έξω από το φλεγόμενο Boeing 767, λίγα μόλις δευτερόλεπτα μετά τη συντριβή του.

Αυτόπτης μάρτυρας, οποίος κατέγραψε τη σκηνή ενώ περνούσε από το σημείο με την τεσσάρων μηνών κόρη του, δήλωσε ότι σοκαρίστηκε από όσα εκτυλίχθηκαν μπροστά του.

«Ήταν συγκλονιστικό να βλέπεις όλα αυτά. Ξαφνικά, είδαμε τον πιλότο να πηδά από την πόρτα του πιλοτηρίου και να τρέχει για να σωθεί, καθώς το αεροπλάνο τυλιγόταν γρήγορα στις φλόγες», ανέφερε.

Στο βίντεο, ο πιλότος πέφτει στο έδαφος και στη συνέχεια απομακρύνεται κουτσαίνοντας, ενώ αυτόπτες μάρτυρες παρακολουθούν έντρομοι.

One of the pilots involved in the deadly Amazon cargo jet crash had jumped out of the burning plane just moments after it landed at the Miami International Airport, wild video shows. https://t.co/DdR0iwQZxg — News24 Australia (@News24Aust) September 7, 2026

Un video muestra a un miembro de la tripulación del avión de Amazon accidentado aparentemente saltando del aparato después de que se estrellara en el aeropuerto internacional de Miami el domingo pasado.







Video: Olvin Henriquez / Newsource pic.twitter.com/9kgzCllHKA — N+ UNIVISION (@nmasunivision) September 8, 2026

Συνεχίζονται οι έρευνες

Το δυστύχημα σημειώθηκε περίπου στις 2 το μεσημέρι της Κυριακής, όταν η πτήση Prime Air 7598, που ερχόταν από το Πουέρτο Ρίκο, βγήκε εκτός διαδρόμου κατά την προσγείωση.

Το αεροσκάφος προσέκρουσε σε «πολλαπλά οχήματα» και στη συνέχεια τυλίχθηκε στις φλόγες, σύμφωνα με τις αρχές.

Μέχρι στιγμής παραμένει άγνωστο γιατί το Boeing 767 δεν κατάφερε να σταματήσει εγκαίρως και βγήκε από τον διάδρομο.

Οι έρευνες για τα αίτια του δυστυχήματος βρίσκονται σε εξέλιξη.

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