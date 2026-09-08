Φρίκη στη Νέα Υόρκη: 4 παιδιά δολοφονήθηκαν από μητέρα και γιαγιά με «ηρωίνη των βενζινάδικων»

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Μια αποτρόπαια οικογενειακή τραγωδία αποκαλύφθηκε στην πολιτείας της Νέας Υόρκης, όπου τέσσερα ανήλικα αδέλφια βρέθηκαν νεκρά δίπλα στη μητέρα και τη γιαγιά τους.

Η υπόθεση, που από την πρώτη στιγμή αντιμετωπίστηκε από τις αρχές ως παιδοκτονία και διπλή αυτοχειρία, έρχεται τώρα στο φως με ακόμα πιο συγκλονιστικές λεπτομέρειες, καθώς η τοξικολογική έκθεση αποκάλυψε πως τα παιδιά δηλητηριάστηκαν με ισχυρά κατασταλτικά φάρμακα και την ουσία kratom, πριν χάσουν τη ζωή τους.

Πηγές που μίλησαν στο ειδησεογραφικό δίκτυο NewsChannel 13 έφεραν στη δημοσιότητα τα ευρήματα της ιατροδικαστικής έρευνας για το έγκλημα που διαπράχθηκε τον περασμένο Ιούνιο.

Τα φάρμακα και η επικίνδυνη ουσία

Ο 13χρονος Χάρπερ Χάρμον και τα τρία μικρότερα αδέλφια του -ο 11χρονος Χάντσον, η 10χρονη Γκρέισλιν και ο επίσης 10χρονος Γκάβιν– καταναλώσαν kratom και διφαινυδραμίνη (diphenhydramine), τη δραστική ουσία που περιέχεται στο γνωστό αλλεργιογόνο σκεύασμα Benadryl και προκαλεί έντονη υπνηλία.

Το kratom, το οποίο αποκαλείται συχνά και «ηρωίνη των βενζινάδικων» όπως αναφέρει η New York Post, είναι ένα ψυχοδραστικό φυτικό εκχύλισμα που, σύμφωνα με τον Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ (FDA), μπορεί να προκαλέσει παρενέργειες παρόμοιες με αυτές των οπιοειδών.

The herbal supplement kratom is sold in petrol stations and vape shops across the US. Supporters say it works as a natural mood booster and alternative pain relief, but kratom has also been linked with liver toxicity, dependence and even death.







Sky’s @marthakelner reports pic.twitter.com/yptLOSqPc6 — Sky News (@SkyNews) September 4, 2026

Η δηλητηρίαση και η άγρια δολοφονία

Σύμφωνα με τις αρχές, δράστες της στυγερής δολοφονίας ήταν η 44χρονη μητέρα των παιδιών, Σάρα Μάγιερς, και η 64χρονη γιαγιά τους, Έιμι Στέντμαν, οι οποίες στη συνέχεια αυτοκτόνησαν.

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Ο Χάρπερ, ο Χάντσον και η Γκρέισλιν άφησαν την τελευταία τους πνοή ως συνεπεία της δηλητηρίασης.

Αντίθετα, ο 10χρονος Γκάβιν έχασε τη ζωή του από μαχαιριές, καθώς προσπάθησε απεγνωσμένα να αμυνθεί και να γλιτώσει από την επίθεση των δύο γυναικών.

«Τα σκότωσα για να μην τα κακοποιήσει»

Η Μάγιερς βρισκόταν σε πολυετή δικαστική διαμάχη για την επιμέλεια των παιδιών με τον πρώην σύζυγό της, Μπρέιντι Χάρμον, ο οποίος διαμένει στη Γιούτα και δεν είχε δει τα παιδιά του από κοντά από τον Νοέμβριο του 2019.

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Η άγρια δολοφονία διαπράχθηκε λίγες μόλις ημέρες πριν τα τέσσερα αδέλφια ταξιδέψουν στη Γιούτα για να περάσουν το καλοκαίρι με τον πατέρα τους.

Σε ένα νοσηρό σημείωμα που εντόπισαν οι αστυνομικοί μετά το έγκλημα, η Μάγιερς ισχυριζόταν ότι ο Χάρμον κακοποιούσε την ίδια και τα παιδιά, υποστηρίζοντας πως ο μόνος τρόπος για να τα σώσει από περαιτέρω κακοποίηση ήταν να τα σκοτώσει.

Η οργισμένη αντίδραση του πατέρα

Ο Χάρμον αρνήθηκε κατηγορηματικά όλους τους ισχυρισμούς περί κακοποίησης, δηλώνοντας εξοργισμένος πως υπάρχει «μια ειδική θέση στην κόλαση» για την πρώην σύζυγό του.

«Τα παιδιά μου υπέφεραν», ανέφερε ο Χάρμον σε δηλώσεις του σε τοπικό τηλεοπτικό σταθμό.

«Το να τα δηλητηριάσουν και να τα μαχαιρώσουν κιόλας – υπάρχει μια ειδική θέση στην κόλαση για τέτοιους ανθρώπους».

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