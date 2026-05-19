Δολοφονία Κυριακής Γρίβα: Παραπομπή σε δίκη για τους τέσσερις αστυνομικούς ζητά η εισαγγελέας

Να παραπεμφθούν σε δίκη για κακούργημα οι αστυνομικοί που ενεπλάκησαν στην υπόθεση της Κυριακής Γρίβα η οποία είχε δολοφονηθεί από τον πρώην σύντροφό της, έξω από το αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων πρότεινε η εισαγγελέας.

Προτείνει να δικαστούν ως υπαίτιοι του ότι «στους Αγίους Αναργύρους Αττικής, την 1-4-2024, ενεργώντας από πρόθεση, δια παραλείψεως εξέθεσαν άλλον και έτσι τον κατέστησαν αβοήθητο, ενώ είχαν από το νόμο ιδιαίτερη νομική υποχρέωση να προβούν σε ενέργεια για την αποτροπή του αποτελέσματος και άφησαν αβοήθητο ένα πρόσωπο που το έχουν στην προστασία τους, από την πράξη τους δε αυτή προκλήθηκε ο θάνατος του παθόντος».

Σύμφωνα με την εισαγγελική πρόταση, «ο 1ος κατηγορούμενος , ως Αρχιφύλακας εκτελών χρέη σκοπού καταστήματος Α.Τ. Αγίων Αναργύρων, την 1-4-2024, ενεργώντας από πρόθεση, άφησε αβοήθητο ένα πρόσωπο που το έχει στην προστασία του και συγκεκριμένα, ενώ είχε από το νόμο ιδιαίτερη νομική υποχρέωση να προβεί σε ενέργεια για την αποτροπή του αποτελέσματος, από την πράξη του δε αυτή προκλήθηκε ο θάνατος του παθόντος.

Συγκεκριμένα, ενώ γνώριζε ότι η Κυριακή ΓΡΙΒΑ προσήλθε στο ως άνω Αστυνομικό Τμήμα φοβούμενη για τη σωματική της ακεραιότητα και καταγγέλλοντας τον πρώην σύντροφό της για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας, και ενώ είχε ιδιαίτερη νομική υποχρέωση να ενεργήσει κατά το υπηρεσιακό του καθήκον, ήτοι να αγρυπνά για την πρόληψη κάθε εγκλήματος και να προστατεύει κάθε άτομο του οποίου η ασφάλεια απειλείται, μη ευρισκόμενος, ως όφειλε, εκτός του φυλακίου, δεν ήταν σε ετοιμότητα και δεν αντιλήφθηκε εγκαίρως ότι σε απόσταση 30 μ από το φυλάκιο, οι πρώην σύντροφος της καταγγέλλουσας, κινήθηκα πεζός, φέροντας μαχαίρι, και προσέγγισε την καταγγέλλουσα, η οποία βρισκόταν έξωθεν του Α.Τ., και σε απόσταση 1,5 μ. από το φυλάκιο, εντός του οποίου αυτός εξακολουθούσε να ευρίσκεται, και της επιτέθηκε με σφοδρότητα με μαχαίρι τραυματίζοντας αυτήν θανάσιμα, ήτοι δεν ενήργησε κατά τα ανωτέρω, ως όφειλε, για την αποτροπή της εκδηλωθείσας επίθεσης σε βάρος της Κυριακής ΓΡΙΒΑ, και δεν προστάτευσε την τελευταία, η οποία απειλούνταν εντός του χώρου αρμοδιότητάς του, ούτε προέβη σε ενέργειες αφοπλισμού του δράστη, αν και γνώριζε ότι με τις ως άνω παραλείψεις του ήταν δυνατό η καταγγέλλουσα να περιέλθει σε κατάσταση αβοήθητη, δηλαδή σε κατάσταση ενδεχομένου κινδύνου, εντούτοις αποδέχθηκε το ενδεχόμενο αυτό. Από την πράξη του αυτή προκλήθηκε ο θάνατος της καταγγέλλουσας, καθόσον ο κίνδυνοι πραγματώθηκε με τη θανάτωση αυτής από τον πρώην σύντροφο της Κ.Α., ο οποίος την ανέμενε έξωθεν του Α.Τ. Αγίων Αναργύρων».

