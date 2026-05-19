Κρήτη: Σκηνικό φόβου πίσω από το κύκλωμα επιδοτήσεων – Τι αποκαλύπτει η έρευνα

Μία από τις σοβαρότερες υποθέσεις παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων των τελευταίων ετών στην Κρήτη βρίσκεται πλέον ενώπιον της Δικαιοσύνης , μετά τη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε Ρέθυμνο, Βορίζια και Αμάρι. Οι Αρχές κάνουν λόγο για οργανωμένο κύκλωμα που, όπως εκτιμάται από τα μέχρι τώρα στοιχεία, δρούσε για χρόνια αποκομίζοντας παράνομα ποσά μέσω του συστήματος ενισχύσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, με το καταγεγραμμένο όφελος να ξεπερνά τις 580.000 ευρώ και τις έρευνες να δείχνουν ότι το τελικό ποσό μπορεί να είναι σημαντικά υψηλότερο.

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, ο μηχανισμός βασιζόταν σε ανακριβείς δηλώσεις ΟΣΔΕ, μέσα από τις οποίες εμφανίζονταν βοσκοτόπια και αγροτικές εκτάσεις που είτε δεν ανήκαν στους εμπλεκόμενους είτε δεν χρησιμοποιούνταν νόμιμα για επιδοτούμενη δραστηριότητα. Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκεται ο 43χρονος που φέρεται ως κεντρικό πρόσωπο της οργάνωσης, ο οποίος συνελήφθη έξω από νοσοκομείο της Αθήνας όπου είχε μεταβεί με τη σύζυγό του, σε εκτέλεση εντάλματος σύλληψης. Από τον έλεγχο προκύπτει ότι το ζευγάρι φέρεται να υπέβαλε ψευδείς δηλώσεις την περίοδο 2021–2025, αποκομίζοντας παράνομα 88.811 ευρώ.

Η έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. επεκτείνεται και στο ευρύτερο οικογενειακό και φιλικό περιβάλλον του φερόμενου ως αρχηγικού μέλους, με τα ποσά που έχουν καταγραφεί να αποτυπώνουν, σύμφωνα με τις Αρχές, ένα οργανωμένο μοτίβο διαμοιρασμού των επιδοτήσεων. Συγκεκριμένα, ανιψιός του 43χρονου και η σύζυγός του φέρονται να έλαβαν 101.689 ευρώ, δεύτερο συγγενικό ζευγάρι 165.348 ευρώ, ενώ δύο ακόμη φιλικά ζευγάρια εμφανίζονται να έχουν εισπράξει 60.000 και 130.106 ευρώ αντίστοιχα μέσω δηλώσεων επιδοτήσεων.

Την ίδια ώρα, η δικογραφία δεν περιορίζεται στην οικονομική διάσταση της υπόθεσης. Περιλαμβάνει σοβαρές καταγγελίες για πιέσεις, εκφοβισμούς και αντιποίνων σε κατοίκους που φέρονται να αντέδρασαν σε καταπατήσεις ή αγροτικές φθορές. Μαρτυρίες από τις περιοχές δράσης κάνουν λόγο για κλίμα φόβου, με πολίτες να αποφεύγουν καταθέσεις για μεγάλα χρονικά διαστήματα, ενώ ερευνώνται επίσης αναφορές για ζωοκλοπές, καταστροφές περιουσιών και εμπρησμούς που αποδίδονται στη δράση της ομάδας.

Οι δύο βασικοί κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν σε ανακριτή και εισαγγελέα στο Ρέθυμνο και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή, ενώ θεωρούνται από τις Αρχές κομβικά πρόσωπα στον σχεδιασμό και την υλοποίηση του συστήματος δηλώσεων. Παράλληλα, ακόμη ένας συγγενής τους συνελήφθη στην Αθήνα μέσα σε νοσοκομείο, γεγονός που, σύμφωνα με την έρευνα, ενδέχεται να δώσει πρόσθετα στοιχεία για τον τρόπο λειτουργίας του κυκλώματος.

Τρεις ακόμη κατηγορούμενοι που αντιμετωπίζουν υποθέσεις ζωοκλοπής αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, με την υπόθεσή τους να οδηγείται στην τακτική Δικαιοσύνη. Οι Αρχές συνεχίζουν την ανάλυση κατασχεθέντων στοιχείων, εκτιμώντας ότι το δίκτυο πιθανόν να έχει ευρύτερη και χρονικά εκτενέστερη δράση από αυτή που έχει ήδη αποτυπωθεί στη δικογραφία.

Σε κάθε περίπτωση, η υπόθεση έχει ήδη προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στην τοπική κοινωνία, επαναφέροντας στο προσκήνιο τις χρόνιες παθογένειες στη διαχείριση των αγροτικών επιδοτήσεων και τα κενά που, σύμφωνα με τους ερευνητές, επιτρέπουν σε οργανωμένα σχήματα να εκμεταλλεύονται το σύστημα ενισχύσεων για ίδια οφέλη, με παράλληλη άσκηση επιρροής και πίεσης σε τοπικό επίπεδο.

