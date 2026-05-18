Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης: Αυτή είναι η καταληκτική ημερομηνία αιτήσεων παράτασης ισχύος αδειών χρήσης νερού

Ανακοινώνεται προς υπενθύμιση στο κοινό από την αρμόδια υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης ότι, η καταληκτική ημερομηνία για να υποβάλλουν οι δικαιούχοι/χρήστες τα απαραίτητα δικαιολογητικά ώστε να παραταθεί η ισχύς των αδειών χρήσης νερού που κατέχουν και έχουν εκδοθεί κατά το χρονικό διάστημα από 20/12/2005 έως 27/10/2014, είναι η 30/6/2026.

Ειδικότερα, οι υφιστάμενες άδειες χρήσης νερού που έχουν εκδοθεί κατά το χρονικό διάστημα από 20/12/2005 έως 27/10/2014, παρατείνονται έως 31/12/2028 με την προϋπόθεση ότι, οι δικαιούχοι των αδειών θα υποβάλουν έως 30/06/2026, Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986, με την οποία να δηλώνουν την τήρηση των όρων της υφιστάμενης άδειας χρήσης ύδατος καθώς και τον σειριακό αριθμό και την τρέχουσα ένδειξη του υδρομέτρου, συνοδευόμενη από φωτογραφική τεκμηρίωση.

Στις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης, επιβάλλονται θεσμικά οι εξής κυρώσεις:



α) σε περίπτωση μη υποβολής ή εκπρόθεσμης υποβολής της Υπεύθυνης Δήλωσης, επιβάλλεται πρόστιμο 300 € έως 1.000 €,



β) σε περίπτωση ψευδούς ή παραπλανητικής Υπεύθυνης Δήλωσης, πέραν των κυρώσεων που προβλέπονται στο ν. 1599/1986, επιβάλλεται επιπλέον πρόστιμο 3.000 €.

Όλα τα απαιτούμενα έγγραφα και στοιχεία μπορούν να αποσταλούν είτε ταχυδρομικά (Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, Διεύθυνση Υδάτων, Πλατεία Κουντουριώτη, Τ.Κ. 71202 Ηράκλειο), είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ([email protected]) και να είναι θεωρημένα ως προς το γνήσιο της υπογραφής, σε δημόσια υπηρεσίας είτε μέσω της εφαρμογής gov.gr

Τηλέφωνα επικοινωνίας της Διεύθυνσης Υδάτων Αποκεντρωμένης Διοίκησης: 2813 404 134, -202, -168.

