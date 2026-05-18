Εurovision: Ξέσπασε σε κλάματα η Antigoni κατά την επιστροφή της

Η Κύπρος με την Αντιγόνη και το Jalla κατέκτησαν την 21η θέση στην Eurovision. H τραγουδίστρια επέστρεψε στο νησί της και μίλησε στις τηλεοπτικές κάμερες. Η ίδια στάθηκε ιδιαίτερα στην προσπάθεια που κατέβαλε η ίδια και οι συνεργάτες της καθ’ όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας.

«Ό,τι μπορούσα εγώ, έκανα. Το performance μου, πιστεύω ότι πήγε πολύ καλά. Με το voting, δεν είναι στα χέρια μας, είναι στα χέρια του Θεού. Νομίζω… κέρδισα το ταξίδι. Κέρδισα να γνωρίσω όλο τον κόσμο στην Κύπρο, που μου έχουν δείξει τόσο πολλή αγάπη και στήριξη. Και είναι κάτι που ποτέ δεν θα ξεχάσω. Η αλήθεια είναι ότι είμαι περήφανη για αυτό που έχουμε κάνει… η ομάδα μου έχουμε δουλέψει πάρα πολύ σκληρά. Και περάσαμε τέλεια! Η αλήθεια είναι ότι περάσαμε τέλεια και ήμουν πολύ χαρούμενη όταν τελείωσα από τη σκηνή».

«Τώρα, εντάξει, δεν έχω κοιμηθεί καθόλου. Το νιώθω, γιατί είμαι καλλιτέχνης, και δουλεύω πολύ σκληρά. Και έχω βάλει όλη την καρδιά μου και όλη την ψυχή μου σε αυτό. Έτσι… με νοιάζει λίγο. Και… λέμε, “άσ’ τους να λαλούν”, αλλά κάποτε… όσα λαλούν, πονάει», κατέληξε

Διαβάστε επίσης

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Το μήνυμα στήριξης στον Ακύλα μετά τον τελικό της Eurovision

Μαστροκώστα: Στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση