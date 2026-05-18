Κρήτη: Πρωταθλήτρια στις αυξήσεις ακινήτων το 2025 με «οδηγό» το Ρέθυμνο

Συνεχίζει να ανεβάζει ταχύτητα η αγορά ακινήτων στην Κρήτη, ακολουθώντας τη γενικότερη ανοδική τάση που καταγράφεται πανελλαδικά, σύμφωνα με τη νέα έρευνα της RE/MAX Ελλάς για το 2025.

Ενώ σε όλη την Ελλάδα η μέση αύξηση των τιμών πώλησης διαμορφώθηκε στο 3,7%, στην Κρήτη καταγράφονται οι ισχυρότερες ανατιμήσεις ,ειδικά στον τομέα των νεόδμητων και των τουριστικών περιοχών.

Η εικόνα που διαμορφώνεται στο νησί αποτυπώνει τη σταθερά αυξημένη ζήτηση τόσο από Έλληνες όσο και από ξένους επενδυτές, σε συνδυασμό με τη μειωμένη διαθεσιμότητα ποιοτικών κατοικιών.

Ειδικά στο Ηράκλειο, η έρευνα καταγράφει άνοδο 10,5% στις τιμές παλαιών ακινήτων, με τη μέση τιμή να φτάνει πλέον τα 2.100 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.

Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες αυξήσεις που σημειώθηκαν πανελλαδικά μέσα στη χρονιά.

Το Ρέθυμνο αναδείχθηκε ο μεγάλος «πρωταθλητής» στις αυξήσεις νεόδμητων ακινήτων (έως 5 ετών) με το εντυπωσιακό +23,1%, φτάνοντας τη μέση τιμή στα 4.000€/τ.μ.

Οι αλλοδαποί επενδυτές αναζητούν κυρίως κατοικίες που μπορούν να αξιοποιηθούν είτε ως δεύτερη κατοικία είτε ως τουριστικά ακίνητα με εισόδημα από βραχυχρόνιες μισθώσεις.

Η αυξημένη ζήτηση έχει αρχίσει να επηρεάζει έντονα και τις τοπικές κοινωνίες, ιδιαίτερα σε περιοχές με υψηλή τουριστική ανάπτυξη όπως το Ηράκλειο, τα Χανιά και το Ρέθυμνο.

Μεσίτες και επαγγελματίες του κλάδου σημειώνουν ότι η εύρεση οικονομικής κατοικίας για μόνιμη διαμονή γίνεται ολοένα δυσκολότερη, ενώ οι τιμές ενοικίασης ακολουθούν επίσης ανοδική πορεία.

Την ίδια στιγμή, τα νεόδμητα ακίνητα συνεχίζουν να πρωταγωνιστούν. Πανελλαδικά, οι κατοικίες ηλικίας έως πέντε ετών σημείωσαν αύξηση τιμών 4,1%, υψηλότερη από εκείνη των παλαιότερων ακινήτων, που διαμορφώθηκε στο 3,3%.

Παρά τη συνεχιζόμενη άνοδο, η αγορά στην Κρήτη εμφανίζει ακόμη περιθώρια ανάπτυξης συγκριτικά με άλλους τουριστικούς προορισμούς υψηλού κόστους, γεγονός που διατηρεί έντονο το επενδυτικό ενδιαφέρον.

Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι χωρίς αύξηση της προσφοράς κατοικιών και νέες κατασκευές, οι πιέσεις στις τιμές ενδέχεται να αυξηθούν ακόμη περισσότερο τα επόμενα χρόνια.

