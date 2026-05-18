ΔΕΥ.18 Μαΐ 2026 19:14
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
ΟΦΗ: Η πρωτιά του Κοντεκά στο ντεμπούτο του
KONTEKAS
clock 18:13 | 18/05/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Το ντεμπούτο του Λευτέρη Κοντεκά με τη φανέλα του ΟΦΗ του έφερε και μία σημαντική πρωτιά.

Ο Χανιώτης ποδοσφαιριστής έγινε ο νεαρότερος ποδοσφαιριστής που αγωνίστηκε στα πλέι οφ/πλέι άουτ της Super League και ο 2ος της σχετικής λίστας γενικότερα για το πρωτάθλημα της σεζόν 2025-26.

Η αναφορά του ΟΦΗ:

Νέο milestone για τον @lefteris_kontekas

Από χθες (17/5) είναι ο νεαρότερος ποδοσφαιριστής που αγωνίστηκε στα playoffs/playouts της Stoiximan Super League, ενώ βρίσκεται στη 2η θέση της σχετικής λίστας στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος για τη σεζόν 2025-26.

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Οφη
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis