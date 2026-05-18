ΟΦΗ: Η πρωτιά του Κοντεκά στο ντεμπούτο του

Το ντεμπούτο του Λευτέρη Κοντεκά με τη φανέλα του ΟΦΗ του έφερε και μία σημαντική πρωτιά.

Ο Χανιώτης ποδοσφαιριστής έγινε ο νεαρότερος ποδοσφαιριστής που αγωνίστηκε στα πλέι οφ/πλέι άουτ της Super League και ο 2ος της σχετικής λίστας γενικότερα για το πρωτάθλημα της σεζόν 2025-26.

Η αναφορά του ΟΦΗ:

Από χθες (17/5) είναι ο νεαρότερος ποδοσφαιριστής που αγωνίστηκε στα playoffs/playouts της Stoiximan Super League, ενώ βρίσκεται στη 2η θέση της σχετικής λίστας στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος για τη σεζόν 2025-26.