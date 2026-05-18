Ντουμπάι: Άνοιξε η πρώτη ιδιωτική παραλία με 24ωρη λειτουργία μόνο για γυναίκες! (βίντεο)

Το Ντουμπάι εγκαινίασε την πρώτη ιδιωτική παραλία αποκλειστικά για γυναίκες στον κόσμο που λειτουργεί όλο το εικοσιτετράωρο, στελεχώνεται εξ ολοκλήρου από γυναικείο προσωπικό και προσφέρει τη δυνατότητα για νυχτερινό μπάνιο, σύμφωνα με τον Independent.

Η παραλία Αλ Μαμζάρ (Al Mamzar), βρίσκεται στο βορειοανατολικό άκρο της πόλης, άνοιξε τις πόρτες της στις αρχές του μήνα για κατοίκους και τουρίστες.

Διαθέτει περίφραξη για προστασία της ιδιωτικότητας, αυστηρή απαγόρευση λήψης φωτογραφιών, καθώς και «έξυπνα συστήματα παρακολούθησης και ασφάλειας».

Η περίκλειστη αυτή ακτή στο Al Mamzar Corniche εγκαινιάστηκε στο πλαίσιο ενός ευρύτερου έργου ανάπλασης της περιοχής, που στοχεύει στην επέκταση των παραλιών και των υποδομών του Ντουμπάι.

Όπως ανακοίνωσε η κυβέρνηση του Ντουμπάι: «Οι παραλίες Αλ Μαμζάρ αποτελούν μέρος ενός ευρύτερου χαρτοφυλακίου παραθαλάσσιων αναπτύξεων, ύψους 3 δισεκατομμυρίων ντιράμ (περίπου 715 εκατομμυρίων ευρώ), στο πλαίσιο του ολοκληρωμένου στρατηγικού σχεδίου της πόλης για την ανάπτυξη των δημόσιων παραλιών».

Αρκετές περιοχές στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα προσφέρουν ήδη ζώνες μόνο για γυναίκες ή ειδικές ημέρες αποκλειστικά για κυρίες. Ωστόσο, η συγκεκριμένη παραλία είναι η πρώτη που παρέχει πρόσβαση όλο το εικοσιτετράωρο.

Η έκταση των 125.000 τετραγωνικών μέτρων λειτουργεί αποκλειστικά με γυναίκες υπαλλήλους, συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού ασφαλείας και των ναυαγοσωστών.

Περιλαμβάνει επίσης παιδική χαρά, ενώ στα αγόρια κάτω των έξι ετών επιτρέπεται η είσοδος εφόσον συνοδεύονται από τη μητέρα τους.

Παράλληλα, οι ναυαγοσωστικοί πύργοι και ένα σύστημα φωτισμού υψηλής τεχνολογίας έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να ενθαρρύνουν τις γυναίκες να κολυμπούν με ασφάλεια κάθε ώρα της ημέρας ή της νύχτας.

Ο Δήμος του Ντουμπάι εκτιμά ότι η αυξανόμενη ζήτηση θα φτάσει τους επτά εκατομμύρια επισκέπτες ετησίως μετά την ολοκλήρωση της δεύτερης φάσης του έργου στο Al Mamzar Corniche.

Ο Μπαντρ Ανουάχι (Badr Anwahi), Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Δημόσιων Εγκαταστάσεων του Δήμου του Ντουμπάι, δήλωσε: «Η παραλία Khor Al Mamzar αποτελεί ένα από τα εμβληματικά στρατηγικά έργα του Δήμου μας. Στόχος είναι η αναβάθμιση των παρακτίων υποδομών και ο επαναπροσδιορισμός της εμπειρίας στην παραλία ως ενός ζωντανού ολοήμερου προορισμού για όλη την ημέρα».

Συμπλήρωσε επίσης: «Το άνοιγμά της αποτελεί ορόσημο για τη δημιουργία δημόσιων παραλιών υψηλής ποιότητας που συνδυάζουν την κατασκευαστική αριστεία, τις ολοκληρωμένες εμπειρίες και τη συμμετοχή της κοινότητας, ενισχύοντας τη θέση του Ντουμπάι ως κορυφαίου προορισμού για παραθαλάσσιο τουρισμό».

Σημειώνεται ότι το Υπουργείο Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου (FCDO) συμβουλεύει επί του παρόντος τους πολίτες του να αποφεύγουν όλα τα ταξίδια στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, εκτός αν είναι απολύτως απαραίτητα λόγω της κατάστασης στη Μέση Ανατολή.

