Στην Περιφέρεια Κρήτης ο Υφυπουργός Ανάπτυξης Σταύρος Καλαφάτης

Θέματα που αφορούν στην ενίσχυση του Οικοσυστήματος Καινοτομίας της Κρήτης και τη διπλή σύγκλιση των Περιφερειών της χώρας μας σε σχέση με τις ευρωπαϊκές, συζητήθηκαν κατά τη συνάντηση που είχε σήμερα στο Ηράκλειο ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης με τον Υφυπουργό Ανάπτυξης Σταύρο Καλαφάτη.

Δήλωση Υπουργού

Σε δήλωση του ο Υφυπουργός Ανάπτυξης Σταύρος Καλαφάτης υπογράμμισε πως «μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ), η Κρήτη, η οποία αποτελεί έναν από τους ισχυρότερους πυλώνες ανάπτυξης του εθνικού μας οικοσυστήματος Έρευνας, Τεχνο-λογίας και Καινοτομίας, ενισχύεται με εμβληματικά έργα υποδομών (κτίρια και εξοπλισμό) που βρίσκονται ήδη σε προχωρημένο στάδιο υλοποίησης. Παράλληλα, τονίστηκε από κοι-νού η σημασία συνεργασίας όλων των εμπλεκομένων φορέων της τετραπλής έλικας της Πε-ριφέρειας, δεδομένου ότι τα τελευταία χρόνια το Υπουργείο Ανάπτυξης επενδύει στην ανα-βάθμιση των ερευνητικών υποδομών της Μεγαλονήσου. Η επίσκεψη υπογραμμίζει τη στα-θερή δέσμευση της κυβέρνησης να στηρίξει έμπρακτα την περιφερειακή ανάπτυξη και να με-τατρέψει την έρευνα σε απτό όφελος για την τοπική οικονομία, την επιχειρηματικότητα και την κοινωνία».

Κόμβος Καινοτομίας

Σε συνέχεια της εκφρασμένης δήλωσης του Υφυπουργού Ανάπτυξης Σταύρου Καλαφάτη για την έμπρακτη στήριξη της περιφερειακής ανάπτυξης και τη μετατροπή της έρευνας σε απτό όφελος για την τοπική οικονομία και την επιχειρηματικότητα, ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης διατύπωσε την ανάγκη στήριξης του κόμβου καινοτομίας Κρήτης. Όπως επισήμανε, «ο σχεδιασμός αυτός έχει δρομολογηθεί τα τελευταία χρόνια με πρωτο-βουλία της Περιφέρειας Κρήτης και σε στενή συνεργασία με τα ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα του νησιού».



Ο Περιφερειάρχης Κρήτης τόνισε τα σημαντικά βήματα που έχουν πραγματοποιηθεί προς αυτή την κατεύθυνση, στα οποία περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων:



Η δημιουργία του Παρατηρητηρίου Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας.



Η ενοποίηση διαχείρισης υποδομών του Τεχνολογικού Πάρκου.



Η ανάπτυξη κοινών ερευνητικών υποδομών.



Ο Σταύρος Αρναουτάκης επεσήμανε, τέλος, ότι «η στήριξη εκ μέρους του Υπουργείου και της Κυβέρνησης μέσω χρηματοδότησης, παροχής υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις και συ-μπλήρωσης των υποδομών, θα αποτελέσει ένα εξαιρετικά σημαντικό βήμα. Το βήμα αυτό θα μετατρέψει την Κρήτη σε μια ισχυρή καινοτόμο Περιφέρεια, η οποία θα μπορεί να προσελ-κύσει και να ενεργοποιήσει σημαντικές επενδύσεις στο νησί».



Στη συνάντηση μετείχαν οι βουλευτές Ηρακλείου Μάξιμος Σενετάκης και Κωνσταντίνος Κε-φαλογιάννης, Διευθυντικά Στελέχη του Υπουργείου Ανάπτυξης, η Γενική Διευθύντρια Ανα-πτυξιακού Προγραμματισμού Χρύσα Δασκαλάκη και ο Ειδικός Σύμβουλος Περιφερειάρχη, Αντώνης Παπαδεράκης.

