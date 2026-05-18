Φλωρίδης από Ηράκλειο: Η Κρήτη στιγματίζεται από την εγκληματική συμπεριφορά κάποιων και αυτό είναι άδικο

Στο Ηράκλειο βρίσκεται σήμερα (18/5) ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, ο οποίος από νωρίς το πρωί πραγματοποιεί σειρά επαφών με τοπικούς φορείς. Στο επίκεντρο των επαφών βρίσκονται ζητήματα που συνδέονται με το κτιριακό πρόβλημα των Δικαστηρίων Ηρακλείου, την προστασία ανηλίκων και την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας.

Σχετικά με το Δικαστικό Μέγαρο, ο κ. Φλωρίδης αναφέρθηκε -σε δηλώσεις του- στις παρεμβάσεις που δρομολογούνται, τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μεσοπρόθεσμα. «Είμαι στο Ηράκλειο σήμερα για να δούμε με τους φορείς όλα τα ζητήματα τα οποία αφορούν στη στέγαση των δικαστικών υπηρεσιών του Ηρακλείου και όσον αφορά το μεσοπρόθεσμο ζήτημα της ανέγερσης του Δικαστικού Μεγάρου, αλλά κυρίως το τι μπορούμε να κάνουμε μέχρι τότε - για να καλυτερεύσουμε τις συνθήκες» τόνισε ο κ. Φλωρίδης, ο οποιος στάθηκε ιδιαίτερα στις άμεσες παρεμβάσεις στο υφιστάμενο κτίριο, σημειώνοντας πως υπάρχει ήδη σχετική μελέτη: «Υπάρχει μια μελέτη που έχει κάνει η Περιφέρεια για την αποκατάσταση του υφιστάμενου κτιρίου. Περίπου 180.000 ευρώ είναι αυτά, θα τα διαθέσουμε άμεσα για να μπορούν να γίνουν εργασίες στο υφιστάμενο κτίριο ή ό,τι χρειαστεί».

Image

Παράλληλα, ο υπουργός Δικαιοσύνης, αναφέρθηκε και σε εναλλακτικές λύσεις, όπως η αξιοποίηση του κτιρίου του ΟΤΕ, επισημαίνοντας τις δυσκολίες: «Ο ΟΤΕ για να μας το νοικιάσει αυτό, θέλει μακροχρόνια μίσθωση, επειδή τα χρήματα τα οποία θα βάλει για να το διαμορφώσει σε Δικαστικό Μέγαρο είναι πάρα πολλά».

Πάντως ο κ. Φλωρίδης μεταξύ άλλων ξεκαθάρισε ότι στόχος του είναι η συνεννόηση με την τοπική κοινωνία και πως οι διαδικασίες σε ό,τι αφορά την ανέγερση του νέου Δικαστικού Μεγάρου, δεν αφορούν στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. «Εγώ ήρθα για να βοηθήσω να υλοποιηθούν οι απόψεις που μπορούμε να καταλήξουμε όλοι μαζί» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στην προστασία των ανηλίκων, με αφορμή τα εγκαίνια της νέας δομής «Σπίτι του Παιδιού» στο Ηράκλειο.

Όπως εξήγησε «το "Σπίτι του παιδιού" είναι μία δομή που αφορά τα κακοποιημένα παιδιά, τα παιδιά που έχουν υποστεί βία, εγκληματική δραστηριότητα σε βάρος τους» σημειώνοντας πως δημιουργήθηκε ένας χώρος με βάση τα ευρωπαϊκά πρότυπα.

Η καινοτομία της δομής, σύμφωνα με τον κ. Φλωρίδη, έγκειται στο ότι οι διαδικασίες γίνονται σε ένα φιλικό περιβάλλον για τα παιδιά: «Οι ανακριτικές πράξεις να γίνονται σε έναν χώρο έξω από τα αστυνομικά τμήματα. Αυτό βοηθάει τα παιδιά να μπορούν να μιλάνε και έτσι τελικά να έρχονται στο φως εγκλήματα τα οποία έχουν συμβεί». Μάλιστα τόνισε τη σημασία της επιστημονικής προσέγγισης, λέγοντας ότι ένα παιδί που έχει κακοποιηθεί και αρχικά έχει μία άρνηση να πει τι έχει υποστεί, χρειάζεται και έναν ιδιαίτερο χώρο αλλά και ειδικούς επιστήμονες.

Image

Επίσης, ο κ. Φλωρίδης ανακοίνωσε την επανενεργοποίηση της Εταιρείας Προστασίας Ανηλίκων στο Ηράκλειο: «Υπάρχει η ανάγκη να θέσουμε ξανά σε λειτουργία την Εταιρεία Προστασίας Ανηλίκων στο Ηράκλειο ... για να μπορούν και να φιλοξενούνται παιδιά τα οποία έχουν προβλήματα».

Αναφορικά με την εγκληματικότητα, ο υπουργός δεν σχολίασε συγκεκριμένες υποθέσεις, ωστόσο εξήρε τη λειτουργία της ειδικής υπηρεσίας που έχει συγκροτηθεί από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη (Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος): «Αυτή η υπηρεσία που έχει συγκροτήσει ο κ. Χρυσοχοΐδης έχει μοναδικά πανευρωπαϊκά αποτελέσματα στην αντιμετώπιση της εγκληματικότητας» είπε χαρακτηριστικά. Μάλιστα, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την παρουσία της στην Κρήτη: «Χαίρομαι που ιδιαίτερα στην Κρήτη υπάρχει αυτή η ειδική υπηρεσία».

Image

Κλείνοντας, ο υπουργός αναφέρθηκε και στην εικόνα του νησιού, απορρίπτοντας γενικεύσεις περί εγκληματικότητας: «Νομίζω ότι δημιουργείται μια εσφαλμένη εντύπωση για την Κρήτη» τόνισε ενώ έκανε λόγο για «προμαχώνα της χώρας» που «δεν μπορεί επειδή υπάρχει μια εγκληματική δραστηριότητα από κάποιους, να στιγματίζεται». «Θέλει μεγαλύτερο σεβασμό λοιπόν η Κρήτη. Από όλους» τόνισε.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης νωρίτερα είχε συνάντηση με τον δήμαρχο Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινό και στη συνέχεια επισκέφθηκε τον περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη. Αυτή την ώρα πραγματοποιεί σύσκεψη με εκπροσώπους του Δ.Σ του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου, Δικαστών αλλά και δικαστικών υπαλλήλων, παρουσία εκπροσώπων της αυτοδιοίκησης, αλλά και τοπικών βουλευτών.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ηράκλειο: Μεγάλη επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ - Συλλήψεις για εκβιασμούς με φόντο επιδοτήσεις

Κρήτη: Έρευνα για κακοποίηση ανήλικου με αυτισμό – Καταγγελίες για ξυλοδαρμούς και εγκλεισμό

Ακίνητα: Πόλη της Κρήτης στην κορυφή της Ελλάδας με αύξηση 23,1% στα νεόδμητα