"Ηράκλειο η πόλη μας": Φέρνει επτά θέματα στο σημερινό Δημοτικό Συμβούλιο

Ο επικεφαλής Μιχάλης Καραμαλάκης και οι δημοτικοί σύμβουλοι της δημοτικής παράταξης «Ηράκλειο, η Πόλη μας» φέρνουν σήμερα, Δευτέρα 18 Μαΐου 2026, επτά συνολικά θέματα στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, αναδεικνύοντας ζητήματα που αφορούν την καθημερινότητα, την ασφάλεια, την εξέλιξη του τοπικού πολεοδομικού σχεδίου, τη λειτουργία των Κοινοτήτων και την ανάγκη ουσιαστικής διοίκησης της πόλης.

Συγκεκριμένα σε σχετική ανακοίνωση της παράταξης αναφέρονται τα εξής:

Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 19:00, η δημοτική μας παράταξη θέτει με έμφαση το ζήτημα της κατάστασης του οδοστρώματος, με τις λακκούβες, τα πρόχειρα μπαλώματα και τις κακοτεχνίες. Το Ηράκλειο δεν μπορεί να συνεχίσει να ζει με δρόμους-παγίδες, πρόχειρες αποκαταστάσεις και ανακοινώσεις που επιχειρούν να καλύψουν την πραγματικότητα που βιώνουν καθημερινά οι δημότες. Η πόλη χρειάζεται σχέδιο, τεχνική σοβαρότητα, έλεγχο, χρονοδιάγραμμα και πραγματικές λύσεις, όχι επικοινωνιακή διαχείριση της εγκατάλειψης.

Παράλληλα, τίθεται προς συζήτηση και το θέμα της φύλαξης δημόσιων χώρων ειδικού ενδιαφέροντος στον Δήμο Ηρακλείου, με έμφαση στην ανάγκη προστασίας χώρων ιστορικής, πολιτιστικής και κοινωνικής σημασίας, μέσω οργανωμένης παρουσίας και κατάλληλα εκπαιδευμένου προσωπικού.

Στην Ειδική Δημόσια Συνεδρίαση Λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής, που θα πραγματοποιηθεί νωρίτερα, στις 18:00, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της παράταξής μας θέτουν πέντε ακόμη κρίσιμα ζητήματα:

Την εξέλιξη του Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου Ηρακλείου.

Τα προβλήματα ετοιμορροπίας κατοικιών στη Δημοτική Κοινότητα Βουτών.

Τις δηλώσεις ακινήτων του Δήμου Ηρακλείου στο Κτηματολόγιο, στην εντός σχεδίου περιοχή της Νέας Αλικαρνασσού.

Ενημέρωση για το υποβληθέν αίτημα του Αθλητικού και Ποδοσφαιρικού Ομίλου «ΠΟΣΕΙΔΩΝ» για μη υλοποίηση απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Θέματα που προκύπτουν από τη δυσλειτουργία της πάγιας προκαταβολής των Κοινοτήτων του Δήμου.

Η παράταξη «Ηράκλειο, η Πόλη μας» δεν φέρνει τα θέματα για τυπική συζήτηση. Τα φέρνει γιατί η πόλη χρειάζεται απαντήσεις, ευθύνη και αποφάσεις. Η Δημοτική Αρχή οφείλει να δώσει συγκεκριμένες απαντήσεις, να διοικήσει με σχέδιο και να αντιμετωπίσει τα προβλήματα της καθημερινότητας με αποτελεσματικότητα και συνέπεια.

