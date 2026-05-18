Κρήτη: Τροχαίο στο λιμάνι με μία σύλληψη και πρόστιμο

Ένας 30χρονος τραυματίστηκε σε τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε την Κυριακή στη χερσαία ζώνη του λιμανιού Ρεθύμνου, μετά από σύγκρουση δικύκλου με ΙΧ αυτοκίνητο.



Σύμφωνα με τα στοιχεία του Λιμενικού, το ατύχημα σημειώθηκε τις μεσημβρινές ώρες, όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε 76χρονος συγκρούστηκε, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, με δίκυκλο όχημα που οδηγούσε ο 30χρονος.

Από τη σύγκρουση ο οδηγός του δικύκλου τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια πήρε εξιτήριο.

Για το περιστατικό προανάκριση διενεργεί το Λιμεναρχείο Ρεθύμνου, ενώ ο 76χρονος συνελήφθη για πρόκληση σωματικής βλάβης από αμέλεια. Παράλληλα, στον 30χρονο επιβλήθηκαν διοικητικές κυρώσεις, καθώς, σύμφωνα με τις αρχές, οδηγούσε το δίκυκλο χωρίς άδεια ικανότητας οδήγησης.

