Ηράκλειο: Ξαφνικός θάνατος εθελοντή - Κατέρρευσε μετά από αδιαθεσία
clock 10:21 | 16/05/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Μία ξαφνική αδιαθεσία τον οδήγησε στο να λιποθυμήσει και τελικά να καταλήξει λίγο αργότερα. Ο λόγος για έναν 60χρονο εθελοντή που χθες το πρωί (15.05) ένιωσε ξαφνική έντονη αδιαθεσία, λιποθύμησε και κατέρρευσε.

Ο άνδρας ήταν εθελοντής σε καταφύγιο αδέσποτων ζώων στο Ηράκλειο. Οι υπόλοιποι εθελοντές μόλις τον είδαν να χάνει τις αισθήσεις του, κάλεσαν άμεσα ασθενοφόρο ώστε να τον μεταφέρει στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες.

Ωστόσο παρά και την άφιξη των διασωστών του ΕΚΑΒ και τις προσπάθειες ανάνηψης του, ο 60χρονος είχε ήδη αφήσει την τελευταία του πνοή.

