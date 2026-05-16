Τέλος στο μπλακ άουτ στην Κούβα

Αποκαταστάθηκε πλήρως η ηλεκτροδότηση σε όλη την Κούβα, καθώς το εθνικό δίκτυο επανήλθε σε λειτουργία μετά το εκτεταμένο μπλακ άουτ που την Πέμπτη είχε επηρεάσει επτά από τις συνολικά δεκαπέντε επαρχίες της χώρας, σύμφωνα με ανακοίνωση της κρατικής εταιρείας ηλεκτρισμού Unión Eléctrica (UNE).

Ωστόσο, οι διακοπές ρεύματος συνεχίζονται κατά τόπους, λόγω περιορισμένης ικανότητας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Ο θερμοηλεκτρικός σταθμός Antonio Guiteras, ο οποίος βρίσκεται σε απόσταση περίπου 100 χιλιομέτρων από την Αβάνα και αποτελεί την κύρια πηγή ηλεκτροδότησης στη χώρα, παραμένει εκτός λειτουργίας από την Πέμπτη.

Από τα μέσα του 2024, η Κούβα βρίσκεται αντιμέτωπη με σοβαρή ενεργειακή κρίση, η οποία έχει επιδεινωθεί λόγω του εμπάργκο πετρελαίου που επέβαλαν οι ΗΠΑ.

Ιδιαίτερα κρίσιμη είναι η κατάσταση του δικτύου ηλεκτροδότησης, καθώς η χώρα αντιμετωπίσει τεράστιες ελλείψεις καυσίμων.

Οι επαναλαμβανόμενες διακοπές ρεύματος, διάρκειας ακόμη και άνω των 20 ωρών, προκαλούν αγανάκτηση στους κατοίκους, οι οποίοι διαμαρτύρονται τις τελευταίες ημέρες χτυπώντας ρυθμικά κατσαρόλες και βάζοντας φωτιά σε κάδους απορριμμάτων.

Η Αβάνα κατηγορεί την Ουάσινγκτον για τα προβλήματα στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, ενώ η κυβέρνηση των ΗΠΑ υποστηρίζει ότι η ενεργειακή κρίση στην Κούβα οφείλεται σε εσωτερική οικονομική κακοδιαχείριση.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Τραγωδία με Ιταλούς δύτες στις Μαλδίβες: Ανασύρθηκε μία από τις πέντε σορούς, έρευνα για τα αίτια