Η συγκινητική αγκαλιά του Βιν Ντίζελ με την κόρη του Πολ Γουόκερ στην προβολή για τα 25 χρόνια του «Fast and Furious»

Μια συγκινητική στιγμή εκτυλίχθηκε στο Φεστιβάλ Καννών, κατά τη διάρκεια ειδικής προβολής της πρώτης ταινίας του Fast and Furious με τον Vin Diesel να αγκαλιάζει θερμά την κόρη του Πολ Γουόκερ.

Μετά το τέλος της προβολής, η Μίντοου Γουόκερ απηύθυνε σύντομη ομιλία με τη βοήθεια του Ντίζελ, ο οποίος ανέφερε ότι η ίδια χαρακτήρισε το καστ «πηγή δύναμης», ενώ της είπε πως ο πατέρας της θα ήταν «πολύ περήφανος» για εκείνη, με τους δύο να αγκαλιάζονται συγκινημένοι εν μέσω θερμού χειροκροτήματος.

Ο Βιν Ντίζελ, αφού παρουσίασε τις δύο συμπρωταγωνίστριές του, υπογράμμισε ότι δεν θα μπορούσε να βρεθεί στις Κάννες χωρίς τη συμβολή της Μίντοου, αναφερόμενος στη βαθιά σχέση που έχει διαμορφωθεί μέσα από τη σειρά ταινιών.







«Το άτομο που δεν θα με άφηνε να έρθω μόνος μου εδώ για να εκπροσωπήσω αυτή την αδελφότητα ήταν η Μέιντοου Γουόκερ», είπε ο Ντίζελ, με το κοινό να ξεσπά σε χειροκροτήματα. «Θα πάω να ρίξω ένα δάκρυ για λίγο. Ο μόνος λόγος που φτάσαμε στο φινάλε του "Fast" για το 2028… είναι ο καθένας από εσάς που μας έχει δώσει την καρδιά και την αφοσίωσή του. Ο καθένας από εσάς που ένιωσε ότι είναι μέρος της οικογένειάς μας. Μας κάνετε να συνεχίζουμε. Μας κάνετε να θέλουμε να σας κάνουμε περήφανους», δήλωσε, αναφερόμενος στο επερχόμενο «Fast Forever».





