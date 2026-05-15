ΠΑΡ.15 Μαΐ 2026 22:07
Πανελλήνιο μπάσκετ Κορασίδων: Εντυπωσιακές οι κορασίδες του ΟΦΗ στην πρεμιέρα-Νίκη του ΑΟΚ Χανιά
clock 20:20 | 15/05/2026
newsroom ekriti.gr

Η ομάδα μπάσκετ κορασίδων του ΟΦΗ επικράτησε με 97-40 της αντίστοιχης ομάδας της Καλύμνου στην πρεμιέρα της δεύτερης φάση του Πανελληνίου πρωταθλήματος κορασίδων.

Ο ΟΦΗ μπήκε μπροστά στο σκορ από το ξεκίνημα της αναμέτρησης, πήρε διαφορά 19 πόντων με το φινάλε της πρώτης περιόδου και 28 στο τέλος του ημιχρόνου, φθάνοντας σε μία πολύ άνετη επικράτηση.

Το μεσημέρι του Σαββάτου (16/05, 14:30) ο ΟΦΗ θα αντιμετωπίσει, στο κλειστό γυμναστήριο “Δημήτρης Καλτσάς”, τον νικητή του άλλου παιχνιδιού του πέμπτου ομίλου, τον Αίολο Μυτιλήνης.

Δεκάλεπτα: 26-5, 48-20, 73-31, 97-40

Διαιτητές: Κατσιμάρδος, Καραγιάννης, Εργαζάκη

ΟΦΗ (Ζερβάκη): Αλεξάκη 9, Μακράκη 23 (3), Τζενάκη 2, Χαλαμπαλάκη 19 (2), Πολυχρονάκη 6, Κοτσύφου 4, Κονσολάκη 15 (5), Γιακουμάκη, Αγιαννιωτάκη 4, Δοκιμάκη, Ξενάκη 6, Κυνηγάκη 9.

Κάλυμνος ΠΑΚ (Καρδούλιας): Βρεττού 17 (4), Κουλλιά 4, Πονηρή 8 (1), Καμπουρμάλη, Τρικοίλη 8, Χλώρου 2, Αναπλιώτη, Ηλιάδη 1, Καραμάλη, Σαββίδη.

Καταπληκτικό ξεκίνημα του ΑΟΚ Χανιά στη δεύτερη φάση του Πανελληνίου πρωταθλήματος παίδων, καθώς επικράτησε με χαρακτηριστική άνεση 94-52 του Πανναξιακού.

Δεκαλεπτα: 21-5, 46-22, 84-35, 94-52

Διαιτητές: Διόλαντζης, Μακρής, Νεοκλ. Τζινιέρης

ΑΟΚ Χανιά (Παπανικολάου): Σγουρός 3 (1), Καστρινάκης 11 (2), Γαρεδάκης, Πανταζόπουλος 2, Φαφούτης 9 (1), Χατζηκυριακός 16 (4), Καπνισάκης 8, Σικαλιάς 1, Προυκάκης 18, Πατεράκης 14 (2), Ε. Κραουνάκης 4, Μ. Κραουνάκης 8 (2).

Πανναξιακός (Καρακατσάνης): Συμεωνόγλου 19 (1), Ψαρράς 20 (2), Καλαβρός 3 (1), Ονασόγλου 5 (1), Μελισσουργός, Λιαγκρής 1, Τσακωνιάτης 1, Ανεβλαβής 1, Μαργαρίτης 2.

