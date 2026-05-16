Super League: Αναβλήθηκε για την Κυριακή λόγω βροχής το Πανσερραϊκός-Παναιτωλικός

Η έντονη βροχόπτωση που έχει πλήξει την κεντρική Μακεδονία είχε ως αποτέλεσμα να οδηγήσει στην αναβολή του παιχνιδιού ανάμεσα στον Πανσερραϊκό και τον Παναιτωλικό, στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής των Play Out του πρωταθλήματος της Super League.

Το Δημοτικό Γήπεδο Σερρών λόγω του νερού που είχε πέσει είχε μετατραπεί σε... πισίνα. Ο διαιτητής Φώτης Πολυχρόνης από την Πιερία βγήκε σχεδόν 15 λεπτά πριν από την κανονική ώρα έναρξης του αγώνα (19:00) για να πετάξει την μπάλα σε διάφορα σημεία του αγωνιστικού χώρου. Η μπάλα, όμως, δεν τσουλούσε και δεν αναπηδούσε όπως προβλέπει ο κανονισμός, με συνέπεια ο διαιτητής να αποφασίσει την αναβολή του αγώνα.

Λίγη ώρα μετά την αναβολή του αγώνα της 9ης αγωνιστικής των playouts, Πανσερραϊκός-Παναιτωλικός, η διοργανώτρια αρχή εξέδωσε ανακοίνωση για την... τύχη της αναμέτρησης που δεν έγινε λόγω ακαταλληλότητας του γηπέδου των Σερρών από τη δυνατή βροχή.

«Συγκεκριμένα, λόγω της βροχής, ο αγωνιστικός χώρος είχε πλημμυρίσει από νερά στα περισσότερα σημεία του, με αποτέλεσμα να κινδυνεύει η σωματική ακεραιότητα των ποδοσφαιριστών. Κατόπιν κοινού αιτήματος των δύο ομάδων και έγκρισης της διοργανώτριας, ο αγώνας θα διεξαχθεί την επόμενη μέρα, Κυριακή 17 Μαΐου 2026, στο Δημοτικό Γήπεδο Σερρών, και ώρα 15:00» αναφέρεται στο κείμενο που δόθηκε στη δημοσιότητα.