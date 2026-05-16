Τράπεζες: Νέα «μέτωπα» για τους καταναλωτές μετά το δικαστικό «μπλόκο» στις χρεώσεις

Νέο πεδίο πίεσης για τις τράπεζες και διεκδικήσεων για τους καταναλωτές ανοίγει η δικαστική απόφαση που έβαλε φρένο στη μηνιαία χρέωση των 0,80 ευρώ σε απλούς καταθετικούς λογαριασμούς.

Οι τράπεζες βρίσκονται πλέον αντιμέτωπες με αυξημένο έλεγχο για τον τρόπο με τον οποίο επιβάλλουν μικρές αλλά επαναλαμβανόμενες χρεώσεις, ενώ οι καταναλωτές αποκτούν ένα ισχυρότερο πάτημα για διακοπή επιβαρύνσεων και, όπου συντρέχουν οι προϋποθέσεις, επιστροφή ποσών.

Η ουσία της υπόθεσης δεν περιορίζεται στο ύψος της χρέωσης, καθώς τα 0,80 ευρώ τον μήνα μπορεί να φαίνονται μικρό ποσό για έναν λογαριασμό, όμως αλλάζουν κλίμακα όταν επιβάλλονται σε μεγάλο αριθμό πελατών και επαναλαμβάνονται σε μόνιμη βάση. Το ερώτημα που ανέδειξε η απόφαση είναι αν ένας απλός καταθετικός λογαριασμός μπορεί να μετατρέπεται σε προϊόν με πρόσθετο κόστος, χωρίς ο πελάτης να έχει λάβει σαφή και πλήρη ενημέρωση για το τι ακριβώς αλλάζει.

Σύμφωνα με όσα επισημαίνονται από την πλευρά της ένωσης καταναλωτών που άσκησε την αντιπροσωπευτική αγωγή, η απόφαση απαγορεύει την επιβολή της συγκεκριμένης χρέωσης και έχει κηρυχθεί προσωρινά εκτελεστή. Αυτό σημαίνει ότι το σκέλος της παύσης της επιβάρυνσης μπορεί να αποκτήσει άμεση πρακτική σημασία, μετά τις προβλεπόμενες διαδικασίες, χωρίς να αναμένεται η ολοκλήρωση όλων των επόμενων δικαστικών σταδίων.

Το κρίσιμο σημείο είναι ότι η δικαστική κρίση δεν αφορά απλώς μία επιμέρους τραπεζική χρέωση, αλλά τον μηχανισμό με τον οποίο δημιουργούνται τέτοια πακέτα υπηρεσιών. Αν ο πελάτης εντάσσεται σε πρόγραμμα με μηνιαία συνδρομή, πρέπει να γνωρίζει με καθαρό τρόπο ποια υπηρεσία πληρώνει, πότε ξεκίνησε η χρέωση, αν είχε πραγματική δυνατότητα εναντίωσης και αν οι υπηρεσίες που παρουσιάζονται ως πρόσθετα οφέλη ήταν πράγματι νέες ή ήδη διαθέσιμες χωρίς κόστος.

Πλέον, σε ό,τι αφορά τους πολίτες, όσοι βλέπουν επαναλαμβανόμενες μηνιαίες επιβαρύνσεις για πακέτα υπηρεσιών μπορούν να ζητήσουν από την τράπεζά τους αναλυτική ενημέρωση για τη βάση της χρέωσης, τον χρόνο ένταξης στο πακέτο, τον τρόπο ενημέρωσης και τη δυνατότητα ακύρωσης ή επιστροφής ποσών που έχουν ήδη παρακρατηθεί.

Έρχονται νέες προσφυγές;

Η αντιπροσωπευτική αγωγή επιτρέπει σε αναγνωρισμένες ενώσεις να προσφεύγουν όχι μόνο για έναν μεμονωμένο πελάτη, αλλά για ολόκληρη κατηγορία προσώπων που επηρεάζονται από την ίδια πρακτική. Έτσι, μια επιβάρυνση που για τον καθένα χωριστά θα ήταν μικρή για να οδηγήσει σε ατομική δικαστική κίνηση μπορεί να ελεγχθεί συλλογικά.

Το επόμενο στάδιο θα κριθεί από το αν θα συγκεντρωθούν και άλλες καταγγελίες με κοινά χαρακτηριστικά. Αν διαπιστωθούν παρόμοια μοτίβα σε χρεώσεις καταθετικών λογαριασμών, αυτόματες εντάξεις σε πακέτα υπηρεσιών ή ανεπαρκή ενημέρωση πελατών, τότε η πρώτη απόφαση μπορεί να αξιοποιηθεί ως βάση για νέες προσφυγές.

Η υπόθεση δεν έχει κλείσει οριστικά, καθώς τα ένδικα μέσα παραμένουν ανοιχτά. Ωστόσο, έχει ήδη το βάρος δείχνει να μετατοπίζεται στο συλλογικό δικαστικό «μικροσκόπιο» των τραπεζικών πρακτικών, με άμεσο ενδιαφέρον για τους καταναλωτές.

