Στο νοσοκομείο 12χρονος που έπεσε από ηλεκτρικό πατίνι

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε ένα αγόρι, 12 ετών, που τραυματίστηκε όταν έπεσε από ηλεκτρικό πατίνι στον Νέο Μαρμαρά, στη Χαλκιδική.



Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε στις 13.25, όταν ο ανήλικος που οδηγούσε το πατίνι φαίνεται ότι έχασε τον έλεγχο από λάθος χειρισμό και κατέληξε στο οδόστρωμα.



Συνέπεια του ατυχήματος ήταν να τραυματιστεί στο κεφάλι και να μεταφερθεί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Πολυγύρου, χωρίς να κινδυνεύει η ζωή του.



Σημειώνεται ότι τη στιγμή του ατυχήματος ήταν σε κοντινή απόσταση οι γονείς του ανηλίκου.

Διαβάστε επίσης:

Κρήτη: Σοβαρό τροχαίο με τρεις τραυματίες (εικόνες)

Κρήτη: Ο θάνατος τον βρήκε ενώ έκανε εργασίες στο χωράφι...

Κρήτη: Θα πούμε το ψάρι... ψαράκι - Έδεσαν τα καΐκια λόγω των τιμών του πετρελαίου