Η Μάντσεστερ Σίτι κατέκτησε το Κύπελλο Αγγλίας, 1-0 την Τσέλσι στον τελικό
clock 19:04 | 16/05/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Η Μάντσεστερ Σίτι ήταν η μεγάλη νικήτρια στον τελικό του Κυπέλλου Αγγλίας ( FA Cup), καθώς επικράτησε με 1-0 της Τσέλσι, στον τελικό που έγινε στο «Γουέμπλεϊ», χάρη στο «χρυσό» γκολ του Σεμένιο στο 72ο λεπτό.

Οι «πολίτες» ήταν η ομάδα που δημιούργησε τις περισσότερες ευκαιρίες στην αναμέτρηση και κατάφερε να τις μετουσιώσει σε τέρμα, με την έμπνευση του 26χρόνου Γκανέζου.

Η ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα κατέκτησε το δεύτερο τίτλο στη σεζόν, μετά από εκείνο του Carabao Cup.

