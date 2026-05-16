Η Μάντσεστερ Σίτι κατέκτησε το Κύπελλο Αγγλίας, 1-0 την Τσέλσι στον τελικό

Η Μάντσεστερ Σίτι ήταν η μεγάλη νικήτρια στον τελικό του Κυπέλλου Αγγλίας ( FA Cup), καθώς επικράτησε με 1-0 της Τσέλσι, στον τελικό που έγινε στο «Γουέμπλεϊ», χάρη στο «χρυσό» γκολ του Σεμένιο στο 72ο λεπτό.

Οι «πολίτες» ήταν η ομάδα που δημιούργησε τις περισσότερες ευκαιρίες στην αναμέτρηση και κατάφερε να τις μετουσιώσει σε τέρμα, με την έμπνευση του 26χρόνου Γκανέζου.

Η ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα κατέκτησε το δεύτερο τίτλο στη σεζόν, μετά από εκείνο του Carabao Cup.

