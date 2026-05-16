Νέα Υόρκη: Αυτοκίνητο παρέσυρε πεζούς - Νεκροί και σοβαρά τραυματίες

Δύο άτομα έχασαν τη ζωή τους και άλλοι τρεις τραυματίστηκαν σοβαρά όταν αυτοκίνητο που οδηγούσε 61χρονος ξέφυγε από την πορεία του και παρέσυρε πεζούς στη Νέα Υόρκη.

Το περιστατικό συνέβη το απόγευμα της Παρασκευής (τοπική ώρα, ξημερώματα Σαββάτου στην Ελλάδα), κοντά στη διασταύρωση της Λεωφόρου Άμστερνταμ με την 109η Οδό Δυτικά.

Ο οδηγός συνελήφθη επιτόπου, σύμφωνα με την εφημερίδα New York Post.

Οι αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για τις συνθήκες του δυστυχήματος, με τα πρώτα στοιχεία να δείχνουν ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας, όπως μεταδίδει το CBS.

