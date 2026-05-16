Δένδιας στο συνέδριο της ΝΔ: Αιχμές για «κυβερνητικό ιδρυματισμό» - "Το 41% δεν είναι λευκή επιταγή"

Με αιχμές για «καθεστωτικές αντιλήψεις», προειδοποιήσεις για «κυβερνητικό ιδρυματισμό» και σαφές μήνυμα ότι «το 41% δεν ήταν λευκή επιταγή», ο Νίκος Δένδιας επιχείρησε από το βήμα του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας να επανατοποθετήσει ιδεολογικά και πολιτικά την παράταξη.

Σε μια ομιλία με έντονο ιδεολογικό και πολιτικό φορτίο, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας μίλησε για τη Νέα Δημοκρατία ως «κόμμα των πολλών», απέρριψε τη λογική του κράτους – «λαφύρου», έστειλε μήνυμα κατά του λαϊκισμού και των «μισθοφόρων της εξουσίας», ενώ επέμεινε στην ανάγκη διατήρησης της άμεσης σχέσης με την κοινωνία και τους βουλευτές.

Παράλληλα, έδωσε ιδιαίτερο βάρος στην «Ατζέντα 2030» για τις Ένοπλες Δυνάμεις, παρουσιάζοντας τη νέα στρατηγική άμυνας ως υπόδειγμα ευρύτερου μετασχηματισμού του κράτους.

«Η Νέα Δημοκρατία δεν δημιουργήθηκε ως μηχανισμός εξουσίας»

Ο Νίκος Δένδιας επέλεξε να δώσει εξαρχής ιδεολογικό τόνο στην παρέμβασή του, περιγράφοντας τη Νέα Δημοκρατία ως μια παράταξη με ιστορική αποστολή και όχι ως κομματικό μηχανισμό.

«Η Νέα Δημοκρατία δεν δημιουργήθηκε ως επαγγελματικός μηχανισμός εξουσίας. Δεν συγκροτείται από συνασπισμούς συμφερόντων, δεν έχει στο καταστατικό DNA της τη νομή της εξουσίας», τόνισε χαρακτηριστικά.

Σε μία από τις πιο αιχμηρές αποστροφές της ομιλίας του, υπογράμμισε ότι η παράταξη «δεν αντιλαμβάνεται το κράτος ως λάφυρο, ως τρόπαιο για εκμετάλλευση, ως προίκα για πλουτισμό ημετέρων».

Μάλιστα, επέμεινε επανειλημμένα στη φράση περί «γενετικού υλικού» της ΝΔ, επιχειρώντας να ορίσει εκ νέου τα ιδεολογικά όρια της παράταξης.

« Το γενετικό της υλικό δεν περιλαμβάνει την εξυπηρέτηση των συμφερόντων των ολίγω ν», είπε, προσθέτοντας ότι η Νέα Δημοκρατία είναι «το κόμμα των πολλών, το πραγματικά λαϊκό κόμμα».

«Δεν επιτρέπεται να χάσουμε τον φιλολαϊκό μας χαρακτήρα»

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη διατήρησης της κοινωνικής απεύθυνσης της ΝΔ, στέλνοντας σαφές μήνυμα προς το εσωτερικό της παράταξης.

«Δεν επιτρέπεται να απωλέσουμε ή να εκχωρήσουμε τον φιλολαϊκό χαρακτήρα μας. Είναι ο πυρήνας της ύπαρξής μας», ανέφερε.

Παράλληλα, έβαλε στο στόχαστρο φαινόμενα ακραίας πόλωσης και πολιτικού εκχυδαϊσμού.

«Το γενετικό υλικό της Νέας Δημοκρατίας δεν περιέχει λαϊκισμό. Δεν έχει ύβρεις, φανατισμούς, κραυγές. Αυτά δεν έχουν θέση στο κόμμα του καθαρού αξιακού κώδικα, της μετριοπάθειας, της ευπρέπειας, του διαλόγου και των επιχειρημάτων», σημείωσε.

Οι αιχμές για «καθεστωτική αντίληψη» και «μισθοφόρους της εξουσίας»

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η αναφορά του σε «καθεστωτική αντίληψη» και «περίκλειστες καγκελαρίες τεχνοκρατών».

«Το γενετικό υλικό της Νέας Δημοκρατίας δεν σχετίζεται με καθεστωτική αντίληψη. Δεν πιστεύει στις περίκλειστες καγκελαρίες των τεχνοκρατών, στους μισθοφόρους της εξουσίας», είπε χαρακτηριστικά.

Αντίθετα, όπως υποστήριξε, η παράταξη «πιστεύει στην ισχυρή και άμεση σχέση του λαού με τους εκπροσώπους του, πιστεύει στη λογοδοσία».

Η συγκεκριμένη αποστροφή ερμηνεύθηκε από πολλούς ως έμμεση προειδοποίηση απέναντι σε φαινόμενα απομάκρυνσης της κυβέρνησης από την κομματική και κοινωνική βάση.

«Το 41% δεν ήταν λευκή επιταγή»

Ο Νίκος Δένδιας στάθηκε ιδιαίτερα και στο εκλογικό αποτέλεσμα του 2023, στέλνοντας μήνυμα πολιτικής εγρήγορσης.

«Ξέρουμε ότι το 41% του 2023 δεν ήταν λευκή επιταγή. Ήταν πολιτική εντολή για να πάμε τολμηρά μπροστά», είπε.

Παραδέχθηκε μάλιστα ανοιχτά ότι οι δημοσκοπήσεις προβληματίζουν τη Νέα Δημοκρατία και σημείωσε πως υπολείπονται σημαντικά των εκλογικών θριάμβων του 2019 και του 2023.

Αναφερόμενος στις ευρωεκλογές, προχώρησε σε μία από τις πιο χαρακτηριστικές προειδοποιήσεις της ομιλίας του:

«Οι Ευρωεκλογές ήχησαν ως σήμα κινδύνου. Απωλέσαμε το 55% της εκλογικής μας δύναμης. Ο ένας στους δύο πολίτες που μας ψήφισαν το 2023 μάς έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα».

Η προειδοποίηση για «κυβερνητικό ιδρυματισμό»

Σε άλλο σημείο της ομιλίας του, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας υπογράμμισε την ανάγκη αυτοκριτικής και αποφυγής εσωστρέφειας.

«Οι φιλελεύθερες παρατάξεις γνωρίζουν την αυτοκριτική. Ουδέποτε διεκδικήσαμε το αλάθητο», είπε.

Και αμέσως μετά διατύπωσε μία φράση που προκάλεσε ισχυρό πολιτικό αποτύπωμα: «Ο εγκλεισμός είναι επικίνδυνος. Εύκολα εξελίσσεται σε κυβερνητικό ιδρυματισμό».

Ζήτησε μάλιστα να ακούγονται περισσότερο οι βουλευτές της παράταξης, σημειώνοντας ότι έχουν «ουσιαστικό πολιτικό και θεσμικό ρόλο».

«Ατζέντα 2030» και νέα στρατηγική Άμυνας

Ο Νίκος Δένδιας αφιέρωσε σημαντικό μέρος της ομιλίας του και στις αλλαγές στις Ένοπλες Δυνάμεις, παρουσιάζοντας την «Ατζέντα 2030» ως συνολικό μοντέλο μεταρρύθμισης.

Όπως είπε, η κυβέρνηση αλλάζει «τα πάντα» στον χώρο της Άμυνας και φέρνει τις Ένοπλες Δυνάμεις «στον 21ο αιώνα».

«Διαμορφώνουμε το νέο Δόγμα Αποτροπής. Δημιουργούμε μια σύγχρονη δομή διοίκησης και οικονομικής διαχείρισης που εξοικονομεί πόρους από περιττές δομές και τους επιστρέφει στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων», τόνισε.

Παράλληλα, έδωσε οικονομική διάσταση στη νέα αμυντική στρατηγική, λέγοντας ότι η κυβέρνηση αντιμετωπίζει την Άμυνα «ως επένδυση στην ασφάλεια και όχι ως δαπάνη».

Μάλιστα, υποστήριξε ότι δημιουργείται νέο οικοσύστημα αμυντικής βιομηχανίας που μπορεί να περιορίσει εισαγωγές και να δημιουργήσει εξαγώγιμα προϊόντα.

«Η Ελλάδα πρέπει να αφήσει πίσω τη δήθεν κανονικότητα»

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας μίλησε και για την ανάγκη συνολικής αλλαγής κουλτούρας στη χώρα.

«Έχουμε ήδη διανύσει το πρώτο τέταρτο του 21ου αιώνα. Παραμένει πρόταγμα για την Ελλάδα η μετάβαση στη νέα εποχή, η αλλαγή κουλτούρας και αντίληψης, να αφήσουμε οριστικά πίσω τη δήθεν κανονικότητα του χθες», είπε.

Συνέδεσε μάλιστα το αφήγημα αυτό με την «επανίδρυση του κράτους», παραπέμποντας ευθέως στην περίοδο διακυβέρνησης του Κώστα Καραμανλή.

Το τελικό μήνυμα στήριξης

Παρά τις αιχμές και τα μηνύματα εσωτερικού προβληματισμού, ο Νίκος Δένδιας έκλεισε την ομιλία του με καθαρή πολιτική στήριξη προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

«Το κόμμα που μπορεί να παραδώσει στις επόμενες γενιές μια ισχυρή Ελλάδα είναι η Νέα Δημοκρατία», ανέφερε.

Και κατέληξε: «Η κυβέρνηση που μπορεί είναι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και ο πρωθυπουργός που μπορεί είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης».

