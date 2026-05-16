Τι θα φάμε σήμερα; Μπιφτέκια γαλοπούλας στο φούρνο
writer icon newsroom ekriti.gr

Υλικά

  • 500 γρ. κιμά γαλοπούλας
  • 1 μικρό κρεμμύδι, τριμμένο
  • 1 σκελίδα σκόρδο, λιωμένη
  • 1 αυγό
  • 2- 3 κ. σ. φρυγανιά τριμμένη (ή βρώμη)
  • 2 κ. σ. μαϊντανό ψιλοκομμένο
  • 1 κ. σ. ελαιόλαδο
  • 1 κ. σ. γάλα (προαιρετικά, για να γίνουν πιο ζουμερά)
  • Αλάτι, πιπέρι
  • Ρίγανη ή θυμάρι (προαιρετικά)

Εκτέλεση

  1. Βάλτε όλα τα υλικά σε ένα μπολ και ζυμώστε καλά μέχρι να ομογενοποιηθούν.
  2. Αφήστε το μείγμα στο ψυγείο για 15- 20 λεπτά.
  3. Πλάστε μπιφτέκια στο μέγεθος που θέλετε.
  4. Ψήστε στο φούρνο στους 180°C για περίπου 25- 30 λεπτά, γυρίζοντάς τα στα μισά του χρόνου.

Πηγή: newsbeast.gr

