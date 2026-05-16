Τι θα φάμε σήμερα; Μπιφτέκια γαλοπούλας στο φούρνο

Υλικά
- 500 γρ. κιμά γαλοπούλας
- 1 μικρό κρεμμύδι, τριμμένο
- 1 σκελίδα σκόρδο, λιωμένη
- 1 αυγό
- 2- 3 κ. σ. φρυγανιά τριμμένη (ή βρώμη)
- 2 κ. σ. μαϊντανό ψιλοκομμένο
- 1 κ. σ. ελαιόλαδο
- 1 κ. σ. γάλα (προαιρετικά, για να γίνουν πιο ζουμερά)
- Αλάτι, πιπέρι
- Ρίγανη ή θυμάρι (προαιρετικά)
Εκτέλεση
- Βάλτε όλα τα υλικά σε ένα μπολ και ζυμώστε καλά μέχρι να ομογενοποιηθούν.
- Αφήστε το μείγμα στο ψυγείο για 15- 20 λεπτά.
- Πλάστε μπιφτέκια στο μέγεθος που θέλετε.
- Ψήστε στο φούρνο στους 180°C για περίπου 25- 30 λεπτά, γυρίζοντάς τα στα μισά του χρόνου.
Πηγή: newsbeast.gr
