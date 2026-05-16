Άγιοι Ανάργυροι: Παιδιά ζούσαν σε άθλιες συνθήκες - Συνελήφθησαν οι γονείς τους

Υπόθεση παραμέλησης ανηλίκων αποκαλύφθηκε στους Αγίους Αναργύρους, καθώς μετά από έρευνες των αρχών σε σπίτι, διαπιστώθηκε πως παιδιά ζούσαν σε άθλιες συνθήκες.

Η υπόθεση στους Αγίους Αναργύρους, σύμφωνα με την ΕΡΤ, ήρθε στη δημοσιότητα χθες, Παρασκευή (15/5), μετά από καταγγελία που έγινε στις αρμόδιες αστυνομικές αρχές.

Αστυνομικοί της ΔΙΑΣ που έφτασαν στην οδό Κέρκυρας αντίκρισαν στο σπίτι της οικογένειας τρία παιδιά -1 αγόρι και 2 κορίτσια- ηλικίας 7, 5 και 3 ετών να ζουν υπό άθλιες συνθήκες, παρόμοιες με αυτές που αποκαλύφθηκαν στο Περιστέρι.

Από τις αρχές συνελήφθησαν οι Έλληνες γονείς, 31 και 36 ετών και αναμένεται να οδηγηθούν στον Εισαγγελέα για να απολογηθούν. Τα τρία παιδιά έχουν μεταφερθεί για εξετάσεις σε νοσοκομείο Παίδων ενώ για την τύχη τους αναμένεται να αποφανθούν οι κοινωνικές υπηρεσίες.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ

