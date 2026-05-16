Εργοτέλης : Δεν συνεχίζει στην τεχνική ηγεσία ο Ηλίας Κώτσιος

Χώρισαν οι δρόμοι Εργοτελη και Ηλία Κώτσιου καθώς η κιτρινόμαυρη ομάδα ανακοίνωσε τη μη συνέχιση της συνεργασίας της με τον Λαρισαίο προπονητη.



Αναλυτικά η ανακοίνωση του Εργοτελη:



Τον ευχαριστούμε θερμά για τη συνεργασία και του ευχόμαστε υγεία και κάθε επιτυχία στη συνέχεια της προπονητικής του πορείας.

Ηλία, είσαι και θα παραμείνεις φίλος του Εργοτέλη.Ο ΓΣ Εργοτέλης ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας του με τον προπονητή Ηλία Κώτσιο, καθώς έπειτα από συνάντηση με τη Διοίκηση της ομάδας δεν κατέστη δυνατή η επίτευξη συμφωνίας για τη συνέχισή της.

Κατά τη διάρκεια του 1.5 χρόνου παρουσίας του στον πάγκο της ομάδας μας, ο Ηλίας Κώτσιος δεν εργάστηκε απλώς ως προπονητής του Εργοτέλη, αλλά δέθηκε ουσιαστικά με τον Σύλλογο, δείχνοντας καθημερινά το πάθος, την αφοσίωση και την αγάπη του για την ομάδα.

Με υπευθυνότητα, συνέπεια και πολλή δουλειά, συνέβαλε καθοριστικά στη φετινή επιτυχημένη πορεία και στην επίτευξη των στόχων της ομάδας, κερδίζοντας τον σεβασμό και την εκτίμηση όλων μας.