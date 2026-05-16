ΣΑΒ.16 Μαΐ 2026 11:16
Eurovision: Απόψε ο τελικός, στην 6η θέση εμφανίζεται ο Ακύλας
clock 11:00 | 16/05/2026
Όλα είναι έτοιμα για τον μεγάλο τελικό της Eurovision 2026, που θα πραγματοποιηθεί απόψε, Σάββατο 16 Μαΐου, στη Βιέννη, με την Ελλάδα και την Κύπρο να διεκδικούν δυναμικά μια θέση στην κορυφή του ευρωπαϊκού μουσικού διαγωνισμού.

Την Ελλάδα εκπροσωπεί ο Akylas με το τραγούδι «Ferto», ενώ η Κύπρος συμμετέχει με την Antigoni και το «Jalla». Οι δύο καλλιτέχνες ανεβαίνουν στη σκηνή του Stadthalle αποφασισμένοι να εντυπωσιάσουν κοινό και επιτροπές σε μια από τις πιο αμφίρροπες Eurovision των τελευταίων ετών.

Μετά την ολοκλήρωση των ημιτελικών, ανακοινώθηκε και η σειρά εμφάνισης των χωρών στον αποψινό τελικό. Ο Akylas θα εμφανιστεί 6ος, ενώ η Κύπρος θα διαγωνιστεί στην 21η θέση. Την αυλαία της βραδιάς ανοίγει η Δανία, ενώ η Αυστραλία, που συγκαταλέγεται στα μεγάλα φαβορί, εμφανίζεται 8η και η Φινλανδία 17η.

Η ελληνική αποστολή εμφανίζεται αισιόδοξη μετά τη δυνατή παρουσία της Ελλάδας στον πρώτο ημιτελικό. Η σκηνική παρουσία του Akylas, σε συνδυασμό με τη σκηνοθετική επιμέλεια του Φωκά Ευαγγελινού, απέσπασαν θετικά σχόλια από eurofans και σχολιαστές, ενισχύοντας τις πιθανότητες της χώρας για μια υψηλή θέση.

