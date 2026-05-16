ΣΑΒ.16 Μαΐ 2026 14:15
ΕΛΛΑΔΑ
O Νο1 προορισμός στον κόσμο για ήσυχες διακοπές βρίσκεται στην Ελλάδα
clock 11:10 | 16/05/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Σε έναν κόσμο που κινείται με εξαντλητικούς ρυθμούς, η Ελλάδα αναδεικνύεται ως ο απόλυτος προορισμός για χαλάρωση για το καλοκαίρι του 2026.

Σύμφωνα με την έρευνα της βρετανικής Solmar Villas, η οποία ανέλυσε 160 προορισμούς παγκοσμίως, το 70% των 10 κορυφαίων επιλογών για χαλαρωτικές διακοπές βρίσκεται στη χώρα μας.

Η κατάταξη βασίστηκε στον «Δείκτη Χαλάρωσης», αξιολογώντας οκτώ κατηγορίες, όπως η πυκνότητα των επισκεπτών, οι καλές θερμοκρασίες (ιδανικά 22-28°C), η ποιότητα του τοπίου, ο αργός ρυθμός ζωής, η ασφάλεια, οι δραστηριότητες ευεξίας, η υγιεινή τοπική κουζίνα, η ευκολία πρόσβασης και φυσικά το κόστος.

Αλόννησος: Το κρυμμένο διαμάντι των Σποράδων στην 1η θέση

Με βαθμολογία 30,5 στα 40, η Αλόννησος στέφθηκε ο πιο χαλαρωτικός προορισμός παγκοσμίως.

Ως το πιο απομακρυσμένο νησί των Βορείων Σποράδων, προσφέρει μια αυθεντική εμπειρία μακριά από τα πλήθη, κερδίζοντας ακόμα και «μεγαθήρια» όπως η Χαβάη και η Ίμπιζα.

Γιατί ξεχωρίζει:

Εθνικό θαλάσσιο πάρκο: Μια έκταση 2.200 τ.χλμ. που αποτελεί καταφύγιο για τη μεσογειακή φώκια Monachus monachus. Η ηρεμία του τοπίου ενισχύεται από το γεγονός ότι μεγάλο μέρος του νησιού παραμένει παρθένο.

Ο «Παρθενώνας των ναυαγίων»: Στην Περιστέρα βρίσκεται το πρώτο υποβρύχιο μουσείο της Ελλάδας, με ορατότητα που φτάνει τα 50 μέτρα, προσφέροντας μια μοναδική εμπειρία γαλήνης στον βυθό.

Ποιότητα ζωής: Χωρίς αεροδρόμιο και με απαγόρευση της πλαστικής σακούλας, το νησί παραμένει οικολογικός παράδεισος. Η πρόσβαση γίνεται μόνο μέσω θαλάσσης, γεγονός που λειτουργεί ως φυσικό «φίλτρο» κατά του μαζικού τουρισμού.

Η γοητεία της Χώρας: Η παλιά πόλη, χτισμένη σε λόφο με θέα 360°, προσφέρει το απόλυτο σκηνικό με τα πλακόστρωτα σοκάκια, τα ανθισμένα μπαλκόνια και τις μικρές ταβέρνες που σερβίρουν φρέσκο τόνο Αλοννήσου.

Η ελληνική κυριαρχία στην πρώτη δεκάδα

Πέρα από την Αλόννησο, η ελληνική παρουσία στη λίστα με τους πιο χαλαρωτικούς προορισμούς είναι καταιγιστική, αποδεικνύοντας ότι η χώρα μας προσφέρει γαλήνη σε κάθε γωνιά της, από το Ιόνιο μέχρι την Πελοπόννησο.

Σημαντικό ρόλο στην υψηλή βαθμολογία έπαιξε η μεσογειακή διατροφή και οι δραστηριότητες ευεξίας, όπως η πεζοπορία σε αρχαία μονοπάτια και η γιόγκα δίπλα στο κύμα.

Αναλυτικά το τοπ 10:

  • Αλόννησος, Ελλάδα
  • Κεφαλονιά, Ελλάδα
  • Πελοπόννησος, Ελλάδα
  • Σκόπελος, Ελλάδα
  • Λευκάδα, Ελλάδα
  • Μάνη, Ελλάδα
  • Ελ Ιέρο, Ισπανία
  • Νάξος, Ελλάδα
  • Κο Γιαο Νόι, Ταϊλάνδη
  • Παξοί, Ελλάδα

Όπως βλέπετε, 8 στους 10 κορυφαίους προορισμούς βρίσκονται στην Ευρώπη, πράγμα που σημαίνει ότι οι ταξιδιώτες δεν χρειάζεται να πάνε μακριά για να βρουν αληθινή γαλήνη.

«Δεν προκαλεί έκπληξη που η Ελλάδα βρίσκεται στην κορυφή όταν μιλάμε για χαλάρωση. Αυτό που ξεχωρίζει περισσότερο είναι το πόσο καλά τα πάνε οι λιγότερο γνωστοί προορισμοί. Για τους ταξιδιώτες που θέλουν να αποσυνδεθούν πραγματικά, η επιλογή ενός πιο ήσυχου μέρους μπορεί να κάνει όλη τη διαφορά», σχολίασε τα ευρήματα η Sharon Bradbury, ειδικός ταξιδιών στη Solmar Villas.

