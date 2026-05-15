Ακρίβεια: Ατελείωτος εφιάλτης για τα νοικοκυριά - Έρχονται νέες ανατιμήσεις

Σε ατελείωτο εφιάλτη εξελίσσεται η ακρίβεια για τα νοικοκυριά, καθώς οι εκρηκτικές αυξήσεις που καταγράφηκαν από τον Μάρτιο και εκείνες των τελευταίων πέντε ετών, θα έχουν και συνέχεια.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ έρχονται νέες πιέσεις στις τιμές των τροφίμων και όλων γενικά των αγαθών, προερχόμενα τόσο από το εσωτερικό όσο και τα εισαγόμενα, καθώς οι χονδρικές τιμές αυξήθηκαν, κατά μέσο όρο, έως και 11,4%.

Υπενθυμίζεται ότι ο πληθωρισμός τον Απρίλιο εκτοξεύτηκε στο 5,4%, με πιο επώδυνη εξέλιξη, τις ανατιμήσεις των τροφίμων και των καυσίμων, αλλά τα στοιχεία δείχνουν πως θα υπάρξει και συνέχεια.

Ειδικότερα, τον Μάρτιο ο γενικός Δείκτης Τιμών Εισαγωγών στη Βιομηχανία, που αφορά τις χονδρικές τιμές των εισαγόμενων τελικών αγαθών και πρώτων υλών, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη Μαρτίου 2025, παρουσίασε αύξηση 11,4% έναντι μείωσης 2,5% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων δεικτών, πέρυσι.

Σε σύγκριση με τον δείκτη Φεβρουαρίου 2026, παρουσίασε αύξηση 14,2% έναντι μείωσης 0,7% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2025.

Πάντως, ο μέσος Γενικός Δείκτης του δωδεκαμήνου Απριλίου 2025 - Μαρτίου 2026, σε σύγκριση με τον μέσο Γενικό Δείκτη του δωδεκαμήνου Απριλίου 2024 - Μαρτίου 2025, παρουσίασε μείωση 2,3%, λόγω των μειώσεων που είχαν καταγράψει στη διάρκεια του 2025 οι τιμές των καυσίμων.

Από τα αναλυτικά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ προκύπτει ότι η άνοδος των τιμών των εισαγόμενων ειδών οφείλεται κυρίως στα πετρελαιοειδή που ανατιμήθηκαν λόγω των εξελίξεων στο Περσικό Κόλπο έως 52,5%, αλλά και στα τρόφιμα, τα οποία ανατιμήθηκαν κατά 0,5%, η οποία έρχεται ως συνέχεια στις αυξήσεις τιμών που καταγράφηκαν στους προηγούμενους μήνες.

Συγκεκριμένα οι ανατιμήσεις που καταγράφηκαν τον Μάρτιο είναι οι ακόλουθες:

Παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου 52,5%

Άντληση αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου 36,5%

Παραγωγή βασικών μετάλλων 5,7%

Βιομηχανία δέρματος και δερμάτινων ειδών 1,4%

Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων 0,9%

Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων 0,9%

Βιομηχανία τροφίμων 0,5%

Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων 0,2%

Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού -1,0%

Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού -1,9%

Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων -2,0%

Παραγωγή προϊόντων καπνού -6,1%

Πάνω και τα αγροτικά αγαθά

Ισχυρές ανατιμήσεις καταγράφηκαν και στα εγχωρίως παραγόμενα αγροτικά αγαθά, καθώς ο γενικός Δείκτης Τιμών Εκροών στη Γεωργία – Κτηνοτροφία του Μαρτίου, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαρτίου 2025, παρουσίασε αύξηση 8,0%.

Η αύξηση οφείλεται από την αύξηση κατά 9,2% του δείκτη τιμών της φυτικής παραγωγής και κυρίως στη μεταβολή της ομάδας λαχανικά και κηπευτικά, και από την αύξηση κατά 5,4% του δείκτη τιμών της ζωικής παραγωγής.

Ακόμη, σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο του 2026, οι χονδρικές τιμές των αγροτικών αγαθών παρουσίασε αύξηση 6,8%. Ο μέσος σταθμικός Δείκτης Εκροών του δωδεκαμήνου Απριλίου 2025 – Μαρτίου 2026, σε σύγκριση με το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο παρουσίασε μείωση 1,1%, η οποία ωστόσο δεν φάνηκε στις τιμές λιανικής, οι οποίες εξακολούθησαν να τραβάνε την ανηφόρα.

Οι μεγαλύτερες ανατιμήσεις καταγράφηκαν στα λαχανικά και κηπευτικά κατά 20,1%, στα φρούτα κατά 8,8% και στα κρέατα κατά 8%.

Κόστος παραγωγής

Παράλληλα, ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εισροών στη Γεωργία – Κτηνοτροφία (κόστος παραγωγής) του μηνός Μαρτίου 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαρτίου 2025, παρουσίασε αύξηση 4,5%, έναντι μείωσης 2,4% που σημειώθηκε πέρυσι.

Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στην αύξηση κατά 5,6% του δείκτη τιμών των αναλώσιμων μέσων και στην αύξηση κατά 1,2% του δείκτη τιμών του σχηματισμού παγίου κεφαλαίου.

Κρίσιμος παράγοντας για το προσεχές διάστημα αποτελεί η άνοδος των τιμών των λιπασμάτων, οι τιμές των οποίων στη διεθνή αγορά έχουν εκτοξευτεί στα ύψη.

Ήδη οι ανατιμήσεις σε ενέργεια και λιπάσματα τον Μάρτιο ήταν 17,2%, αύξηση η οποία μετακυλίεται στις τιμές λιανικής.

